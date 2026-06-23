Rivive nell’estate musicale tra Napoli e Caserta la storica rivalità tra Spandau Ballet e Duran Duran, simbolo del pop internazionale degli anni ’80. Un intreccio di concerti e appuntamenti che riporta al centro della scena due protagonisti assoluti di quella stagione musicale.

Tony Hadley al Campania Teatro Festival

In attesa del concerto del 9 luglio alla Reggia di Caserta dei Duran Duran, guidati da Simon Le Bon, domani sera sarà Tony Hadley, storico frontman degli Spandau Ballet, a riportare le atmosfere degli anni ’80 al Teatro Mercadante di Napoli alle 20.30.

Hadley sarà tra i protagonisti della tredicesima giornata della diciannovesima edizione del Campania Teatro Festival. Con oltre quarantacinque anni di carriera alle spalle, l’artista britannico porterà sul palco un repertorio che ha segnato la storia del pop mondiale e un legame consolidato con il pubblico italiano.

“An Englishman in Italy” e i grandi successi

Il concerto, intitolato "An Englishman in Italy", vedrà Tony Hadley esibirsi insieme alla sua Fabulous TH Band.

In scaletta spazio ai nuovi brani e ai grandi successi che hanno definito la sua carriera, sia con gli Spandau Ballet sia da solista. Non mancheranno pezzi iconici come "Through the Barricades", "True" e "Gold", accanto a reinterpretazioni che caratterizzano da anni i suoi live.

La produzione è firmata IMARTS – International Music and Arts.

Musiche e contaminazioni a Palazzo Reale

Sempre nella giornata di domani, alle 21, il Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale ospiterà "Estuary" dell’ensemble Constantinople, progetto che unisce tradizioni musicali e culture diverse.

Kiya Tabassian (setar e voce), Ablaye Cissoko (kora e voce) e il percussionista Patrick Graham costruiscono un dialogo sonoro che intreccia esperienze e linguaggi differenti. Le loro composizioni nascono da incontri e suggestioni condivise.

"Questi brani nascono da veri incontri, da quei momenti in cui la vita rivela la sua bellezza nascosta. È la nostra missione di griot e musicisti costruttori di ponti portare avanti la bellezza, dare voce alle qualità umane che meritano di essere conosciute e onorate, illuminando quelle scintille che rischiarano il nostro cammino condiviso", ha spiegato Kiya Tabassian.

Letture sceniche e Dopofestival

Prosegue anche la seconda edizione di "Emozioni in viaggio", contest promosso da ANM e Fondazione Campania dei Festival con la direzione artistica di Nadia Baldi.

Alle 19, nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, andranno in scena nuove letture dei racconti selezionati, interpretati da Marco Gallotti ed Emanuele Zappariello.

Gallotti darà voce ai testi di Teresa Bisquadro (G3NN-4R0), Vincenzo De Angelis (Una storia), Walter Formica (Alla stessa velocità), Valentina Perazzo (Tra le pagine di maggio), Stefano Pugliese (Tony è stato qui!!!), Vincenzo Vecchiarelli (Medaglie d’Oro Station) e Adolfo Zampetti (La ragazza del metrò).

Zappariello interpreterà invece i racconti di Giuseppina Bonsangue (Vincent), Giuseppina Ciotola (La stazione destinata), Giuseppe D’Andrea (Ousmane: un bagliore tra i binari), Giuseppe Farese (Le bolle), Giuseppe Pugliese (Marocco, Italia, Mondo), Ivan Ricciardi (Urbano), Giovanni Tommaso Rovati (L’attesa) e Ilaria Travaglione (Come i gigli di campo).

La scena jazz e crossover italiana sarà protagonista anche nel Dopofestival, a cura di Drop Eventi, con un listening bar dalle 20.30 e, alle 22.15, il live di Emilia Zamuner.

Il Campania Teatro Festival

La diciannovesima edizione del Campania Teatro Festival è diretta da Ruggero Cappuccio, organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e finanziata dalla Regione Campania.