Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, si prepara a un intenso tour estivo in Italia con tre diverse produzioni live. L'artista britannico proporrà "An Englishman in Italy", una serie di concerti rock con la sua Fabulous TH Band; il progetto "Tony Hadley Live in Symphony", con l'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese; e infine date speciali a fianco dell'Orchestra Jazz Siciliana. Il tour offrirà una panoramica completa del suo percorso musicale, arricchendo ogni spettacolo con successi e nuovi brani dal suo repertorio.

Con "An Englishman in Italy" proporrà dal vivo nuovi brani e i successi che lo hanno portato ai vertici delle classifiche con gli Spandau Ballet, tra cui Through the Barricades, True e Gold, affiancati da pezzi della sua carriera solista e reinterpretazioni.

Il progetto "Tony Hadley Live in Symphony" lo vedrà con l'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, diretta da Sandor Gyudi, nell'ambito del Festival Internazionale di Mezza Estate, rileggendo il suo repertorio con nuovi arrangiamenti orchestrali. Le date con l'Orchestra Jazz Siciliana, diretta da Domenico Riina, offriranno una dimensione sonora legata alla forza e all'eleganza di una brass orchestra. Tutte le produzioni sono organizzate da Imarts - International Music And Arts di Carpi (Modena). Sarà inoltre ospite del Concertozzo a Biella il 27 giugno, evento di Elio e le Storie Tese con il Trio Medusa, che unisce musica e impegno sociale.

Date del tour estivo di Tony Hadley

Di seguito le date annunciate:

"An Englishman in Italy" con la Fabulous TH Band: 24 giugno: Napoli, Teatro Mercadante 26 giugno: Monforte d’Alba (Cuneo), Auditorium Horszowski 6 luglio: Montecatini Terme (Pistoia), Piazzale Tettuccio 14 luglio: Marghera (Venezia), Piazza Mercato 15 luglio: Cervia (Ravenna), Piazza Garibaldi 17 luglio: Mola di Bari, Arena Castello 12 agosto: Portorose (Slovenia), Auditorium

"Tony Hadley Live in Symphony": 18 agosto: Tagliacozzo (L’Aquila), Chiostro S. Francesco

Tony Hadley & Orchestra Jazz Siciliana: 10 luglio: Palermo, Teatro di Verdura 11 luglio: Selinunte (Trapani), Parco Archeologico



Tony Hadley: carriera e versatilità musicale

Ex voce degli Spandau Ballet, Tony Hadley ha raggiunto la fama negli anni Ottanta.

La sua carriera solista ha consolidato un forte legame con l'Italia, dove è apprezzato per classici e nuovi lavori. Il tour estivo ne evidenzia la versatilità, alternando arrangiamenti rock, sinfonici e jazz.

Il progetto "Tony Hadley Live in Symphony" si avvale della prestigiosa Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, fondata nel 1970 e tra le principali realtà sinfoniche italiane. L'Orchestra Jazz Siciliana, attiva dal 1973, è tra le più longeve jazz band orchestrali europee e collabora con artisti internazionali. Le date siciliane permettono a Hadley di esplorare il repertorio in chiave jazz, dimostrando la sua capacità di adattarsi a contesti musicali differenti e di mantenere sempre centrale la propria identità vocale e artistica.