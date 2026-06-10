Dopo il successo degli Open Day che nel mese di maggio hanno richiamato oltre 1.500 partecipanti, Torino si prepara ad accogliere la prima edizione di "Ciak in Tour!", l'iniziativa ideata da Film Commission Torino Piemonte per celebrare il venticinquesimo anniversario dell'ente e avvicinare cittadini e appassionati al mondo del cinema e dell'audiovisivo.

L'appuntamento è in programma sabato 13 giugno, quando, dalle 10 alle 17, dodici realtà della filiera audiovisiva piemontese apriranno eccezionalmente le proprie sedi al pubblico. L'obiettivo è offrire un viaggio attraverso tutte le fasi della produzione cinematografica, consentendo ai visitatori di conoscere da vicino professioni, tecniche e processi che danno vita a film, serie televisive e contenuti audiovisivi.

Il percorso comprenderà scuole di formazione, società di produzione e post-produzione, laboratori di scenografia e artigianato specializzato, strutture dedicate alla realizzazione di parrucche per teatro, cinema e televisione, oltre a realtà impegnate negli effetti visivi digitali e nelle attività di doppiaggio.

Tra le sedi coinvolte figurano anche il polo cinematografico Lumiq e gli storici studi ex-Fert, punti di riferimento per il settore audiovisivo piemontese.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria attraverso il sito della Film Commission Torino Piemonte.