A Torino, la Casa del quartiere di San Salvario ospita una mostra di quarantatre disegni realizzati dai bambini di Gaza. Dal 23 giugno al 7 luglio, le opere rivelano emozioni, paure e speranze dei piccoli artisti palestinesi. Frutto di un progetto di Oltre il Ponte e Vento di Terra, con la scuola Al Ahli Arab, l’iniziativa evidenzia il punto di vista dei minori nel conflitto della Striscia, mirando a sensibilizzare il pubblico sulla condizione dei bambini in guerra.

I disegni sono il risultato di laboratori creativi condotti dagli insegnanti della scuola Al Ahli Arab.

Le immagini narrano scene di guerra e perdita, ma anche desiderio di pace e normalità. Si osservano case distrutte, momenti di gioco e sogni per il futuro, testimoniando la resilienza infantile. L’esposizione include inoltre testimonianze scritte dai bambini, raccolte dagli educatori.

Casa del Quartiere e associazioni promotrici

La Casa del quartiere di San Salvario, in via Morgari 14, è un riferimento a Torino per dialogo interculturale. Oltre il Ponte si dedica a solidarietà internazionale e cooperazione. Dal 2006, collabora con Vento di Terra, impegnata in progetti educativi e umanitari in aree di crisi (Medio Oriente, Africa, Asia).

I laboratori sono stati attivati dagli insegnanti palestinesi della scuola Al Ahli Arab, uno dei principali centri scolastici anglicani di Gaza.

L’iniziativa è nata per dare voce ai bambini, fornendo uno strumento di espressione creativa in un contesto difficile.

Disegni: realtà e messaggio universale

L’esposizione offre una fotografia autentica della quotidianità a Gaza, vista con gli occhi dei più piccoli. Le opere veicolano messaggi di speranza, senza nascondere i dolorosi scenari di guerra. L’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione promosso dalle organizzazioni, con progetti rivolti alle scuole. I promotori desiderano testimoniare la resilienza dei bambini e proporre una riflessione sulle conseguenze del conflitto per le nuove generazioni, in linea con la tradizione di scambi interculturali e progetti educativi che legano Torino a contesti di emergenza umanitaria.