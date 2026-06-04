A Torre del Greco è stato inaugurato un nuovo e significativo servizio di book crossing, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per incentivare la lettura e lo scambio di volumi. Il progetto prevede l’installazione di sei casette in legno appositamente dedicate a questa pratica. La prima di queste strutture è stata già collocata all’esterno di Palazzo Baronale, sede istituzionale del Comune. Le restanti cinque casette troveranno posto in punti strategici della città: tre saranno posizionate all’interno di parchi pubblici (specificamente Villa Ciaravolo, Salvo D’Acquisto e Loffredo), mentre le ultime due verranno installate presso le stazioni centrali della Circumvesuviana e di Trenitalia, rendendo il servizio accessibile a un ampio pubblico.

Caratteristiche delle casette e il coinvolgimento scolastico

Ogni casetta è stata realizzata interamente in legno, con una cassettiera interna progettata per ospitare i libri. Questa sezione è dotata di un’illuminazione serale, alimentata in modo sostenibile grazie a un piccolo pannello solare integrato. Alla base di ciascuna struttura è stato ricavato uno spazio dedicato alla sistemazione di fiori, in particolare le ginestre, un omaggio alla figura del poeta Giacomo Leopardi. I lati esterni delle casette sono arricchiti da disegni che raffigurano elementi distintivi di Torre del Greco: il mare, il Vesuvio, il corallo e il cammeo, simboli della ricca identità locale.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente presso la sede comunale, un evento che ha visto la partecipazione delle delegazioni dei tre istituti scolastici che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti grafici.

Questi progetti sono stati selezionati attraverso un bando pubblico. L’idea-progetto vincitrice è stata quella proposta dall’istituto comprensivo Falcone-Scauda, che ha preceduto le scuole Leopardi e Don Milani, dimostrando il talento e la creatività degli studenti locali.

Finalità del progetto e sinergie locali

Il sindaco Luigi Mennella ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, affermando che “La cultura rende l’uomo libero e felice”. Ha poi aggiunto: “Parte da questo concetto il lavoro che stiamo portando avanti per portare all’attenzione della cittadinanza iniziative legate alla valorizzazione del sapere e all’intrattenimento. Anche questo, come altri che abbiamo proposto in questi anni, è uno strumento utile per arricchirsi, mentalmente e culturalmente”.

Queste parole sottolineano l’importanza attribuita dall’amministrazione alla diffusione del sapere.

L’assessore alla transizione ecologica, Laura Vitiello, ha evidenziato la filosofia alla base del progetto: “liberare i libri”. L’obiettivo è offrire una seconda opportunità a quei volumi che altrimenti finirebbero al macero, consentendo loro di circolare e raggiungere nuovi potenziali lettori che, in altre circostanze, non avrebbero avuto modo di sfogliarli. Il capogruppo M5S in consiglio comunale, Mirko Gallo, ha ricordato che l’idea originale per il servizio di book crossing è emersa da una proposta avanzata da quattro aderenti locali al Movimento.

A supporto dell’iniziativa, il presidente del Forum dei Giovani, Alfredo Izzo, ha annunciato che l’organismo da lui guidato metterà a disposizione gratuitamente una serie di libri per le sei casette.

Analogamente, il presidente della Pro Loco, Angelo Di Ruocco, ha dichiarato che contribuirà al servizio con i volumi ricevuti in donazione dai cittadini, rafforzando così la collaborazione e il coinvolgimento della comunità locale nel successo del progetto.