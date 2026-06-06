Nel cuore del Parco della Musica e della Scultura, che abbraccia il celebre Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago, è stato ufficialmente inaugurato il Giardino Butterfly. Questo nuovo spazio, frutto di un’accurata riqualificazione voluta dalla Fondazione Festival Pucciniano, trasforma un’area precedentemente adibita a servizi e stoccaggio in un suggestivo luogo di contemplazione e riflessione. La sua apertura ha visto una partecipazione entusiasta di cittadini, rappresentanti istituzionali, artisti e frequentatori del Festival, a testimonianza dell’importanza di questo intervento nel percorso di valorizzazione dei luoghi pucciniani e dell’intera cittadella della musica.

Un dialogo tra arte, natura e la memoria di Puccini

Il Giardino Butterfly è stato concepito per instaurare un profondo dialogo tra teatro musicale e arti visive. Al suo centro si erge l’imponente opera monumentale ‘Tensei’ dello scultore giapponese Kan Yasuda, scultura che fu parte integrante dell’allestimento di Madama Butterfly per il Festival Puccini del 2000, nell’ambito del progetto ‘Scolpire l’opera’. Il progetto di riqualificazione paesaggistica ha previsto la creazione di un nuovo e curato tappeto erboso e l’inserimento di una selezione di piante ed essenze, tra cui spiccano ciliegi giapponesi, loropetali, oleandri e melograni. Queste scelte botaniche, compatibili con il contesto naturale del parco, sono state pensate per evocare la delicatezza e l’armonia dell’estetica orientale.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al rapporto visivo e sensoriale con il vicino Lago di Massaciuccoli, offrendo ai visitatori un percorso immersivo e suggestivo tra natura e arte, in un ambiente raccolto che celebra la memoria del compositore e il tema della sua amata opera.

L'inaugurazione e le prospettive culturali future

La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di figure di rilievo, tra cui il sindaco uscente di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, il presidente della Fondazione Festival Pucciniano, Fabrizio Miracolo, il direttore artistico Angelo Taddeo, il vicepresidente Paolo Spadaccini e lo stesso maestro Kan Yasuda, giunto per l'occasione e attualmente protagonista alla Biennale Arte 2026 con il progetto espositivo ‘Isole del Silenzio’.

L’evento si è concluso con un toccante momento musicale interamente dedicato a Madama Butterfly, affidato alle voci e agli strumenti del soprano Silvana Froli e del pianista Lorenzo Corsaro. Il Giardino Butterfly si candida a diventare un nuovo e dinamico spazio per ospitare momenti musicali, incontri e attività culturali, arricchendo l’offerta del territorio. La sua apertura si inserisce nel più ampio percorso di avvicinamento al 72° Festival Puccini, in programma dal 17 luglio al 5 settembre 2026 presso il Gran Teatro all’aperto di Torre del Lago. L’edizione futura presenterà un ricco cartellone che include capolavori come Turandot, Tosca, La bohème, Madama Butterfly e La fanciulla del West, promettendo un’esperienza culturale di alto livello.