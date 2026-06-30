Un raro e preziosissimo torso in marmo di un imperatore romano dell’epoca Giulio-Claudia sarà esposto per alcuni giorni presso la storica sede di Sotheby’s a Madison Avenue, New York, prima di essere offerto all’asta il prossimo ottobre. L’opera, la più importante di questo genere proposta sul mercato negli ultimi dieci anni, si distingue per la sua eccezionalità: un esempio unico per conservazione, provenienza e valore storico-artistico, al di fuori dei circuiti museali.

Il torso, un monumentale busto maschile con corazza decorata, raffigura un imperatore del periodo di Augusto, Tiberio o Claudio.

L’assenza della testa non consente un’identificazione certa, ma la corazza, adornata dal carro del sole e dalle vittorie alate, rimanda con forza alla propaganda imperiale e all’iconografia di legittimazione del potere. Sotheby’s prevede una vendita stimata tra gli 8 e i 12 milioni di dollari. Il reperto proviene dall’ambiente archeologico di Salona (oggi Solin, Croazia), antica città conquistata dai Romani nel 9 d.C., una delle capitali dell’Impero lungo l’Adriatico.

Un capolavoro dalla storia e valenza politica uniche

Originariamente collocato in uno dei templi gemelli del foro di Salona, il torso fu ritrovato insieme a un secondo reperto, oggi conservato presso il Museo Nazionale di Zagabria.

Le decorazioni della corazza, con vittorie alate che fiancheggiano un trofeo, simboleggiano la pacificazione delle frontiere, la sottomissione di popoli stranieri e la legittimazione divina del potere imperiale. La qualità scultorea del pezzo deriva da tre fattori: la provenienza documentata, lo stato di conservazione eccezionale e l’iconografia a forte contenuto politico.

La storia collezionistica è altrettanto rilevante: acquistato nel 1857 dal collezionista austriaco Aloys Maximillian Neumann, il torso proviene dal palazzo di famiglia a Graz, i cui discendenti hanno deciso di venderlo dopo un restauro. Nel 2010, la statua fu battuta per 7,36 milioni di dollari, divenendo uno degli oggetti più significativi del collezionismo privato europeo.

Prima di giungere negli Stati Uniti, era stato esposto accanto a opere del Novecento, come il celebre ritratto di Marilyn Monroe di Richard Avedon.

La storica asta della collezione Magnum Opus

L’asta di ottobre 2026 si inserisce nel ciclo Magnum Opus, una delle più vaste e articolate vendite di arte e oggetti d’eccezione curate da Sotheby’s. La collezione, assemblata in decenni da un unico appassionato collezionista, verrà esposta in una mostra pubblica presso la sede Breuer di Sotheby’s dal 17 al 22 ottobre, su quattro piani. Successivamente, circa 600 oggetti saranno battuti in quattro sessioni a New York tra il 21 e il 23 ottobre; altre aste si terranno a Parigi nel 2027. Il progetto prevede la vendita di oltre 900 opere, per una stima complessiva superiore ai 60 milioni di dollari.

L’inserimento del torso in questa cornice specialistica conferma l’interesse internazionale per la statuaria imperiale romana di altissimo livello. Nel frattempo, sui social, cresce il dibattito tra storici e appassionati d’arte antica sulle sorti del reperto, con richieste di riportare la scultura in Italia, anche in coincidenza dell’arrivo a Villa Giulia degli affreschi della Tomba François. Tali richieste testimoniano l’attualità e la delicatezza del tema della provenienza e della valorizzazione dei beni archeologici.