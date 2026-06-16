Il 18 giugno 2026 segna l'arrivo nelle sale italiane di Toy Story 5, l'attesissimo nuovo capitolo della celebre saga Disney-Pixar. Presentato a Roma da Pete Docter, direttore creativo dei Pixar Animation Studios e produttore esecutivo del film, l'opera diretta da Andrew Stanton e prodotta da Lindsey Collins riafferma con forza il valore della fantasia in un'epoca dominata dalla tecnologia e, in particolare, dall'intelligenza artificiale. Docter ha enfatizzato questo messaggio, dichiarando: "La fantasia resta fondamentale ed è quello che cerchiamo di proteggere".

A trentuno anni dal debutto del primo Toy Story nel 1995, la nuova avventura vede i protagonisti Jessie, Buzz Lightyear e Woody affrontare la minaccia di essere dimenticati dalla loro bambina, Bonnie. La causa è Lilypad, un innovativo tablet tecnologico donato alla piccola dai genitori. Il cast dei doppiatori italiani vede il ritorno delle voci storiche di Ilaria Stagni (Jessie), Angelo Maggi (Woody, ruolo precedentemente di Fabrizio Frizzi) e Massimo Dapporto (Buzz Lightyear). Tra le nuove entrate figurano Katia Follesa (Lilypad), Federico Basso (Smarty Pants), Sal Da Vinci (Pizza cu 'e llente) e Gianluca Gazzoli (Bullseye).

Le iniziative di Toy Story 5 a Roma: anteprime e impatto sociale

L'anteprima italiana di Toy Story 5, svoltasi il 16 giugno al Teatro Sistina di Roma, è stata parte del format "Fuori Sala", ideato da Alice nella città.

L'evento è frutto della collaborazione tra Disney Italia, l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e MediCinema Italia. Sono stati distribuiti duecento biglietti al pubblico, sia attraverso i canali social ufficiali del festival che destinati a realtà associative del Municipio XII, scuole e famiglie in situazioni di fragilità, con l'obiettivo di offrire momenti di svago e serenità.

MediCinema Italia, ente no-profit di cineterapia attivo dal 2013, ha rinnovato la sua collaborazione con The Walt Disney Company Italia per portare la magia delle storie e dei personaggi Disney all'interno di strutture ospedaliere e contesti di cura. A supporto dei progetti di cineterapia per i piccoli pazienti, sono state organizzate due speciali proiezioni di raccolta fondi a Milano e Roma, rafforzando il legame tra l'esperienza cinematografica e il benessere sociale.

Tecnologia, creatività e l'impatto sociale di Toy Story

Riguardo alla produzione di Toy Story 5, Pete Docter ha evidenziato la filosofia di Pixar: "Fin dal 1995, con il primo Toy Story, abbiamo sempre avuto l'idea che la tecnologia possa essere usata per supportare la visione degli artisti". Tuttavia, non nasconde le preoccupazioni attuali: "I problemi non mancano e alla Pixar sono in molti a essere preoccupati". La produttrice Lindsey Collins ha aggiunto che "c'è un valore reale nel gioco, come c'è nell'annoiarsi e da lì dare sfogo alla fantasia; è l'aspetto che abbiamo voluto rendere nel cuore del film". Docter ha poi riflettuto sull'intelligenza artificiale, definendola "qualcosa di positivo o negativo, dipende da come la usi", ma ha ribadito l'insostituibilità del processo creativo umano: "Se si tratta solo di riempire il vuoto e proiettare contenuti su uno schermo, va bene anche l'IA.

Ma se il vero scopo è un artista che scava a fondo in se stesso per esplorare questo grande mistero che chiamiamo vita, cercando di comunicarlo agli altri, allora deve provenire da un essere umano".

Il nuovo film, scritto da Andrew Stanton e Kenna Harris e accompagnato dalla colonna sonora originale di Randy Newman, mette in luce la sfida contemporanea per i bambini: preservare la dimensione ludica e la fantasia di fronte all'avanzamento tecnologico. La saga, che conta già quattro capitoli, si arricchisce anche di un significativo progetto di riqualificazione urbana: il Parco dei Quattro Venti, nel Municipio XII di Roma, è stato trasformato, con il supporto di The Walt Disney Company Italia e Intercity di Trenitalia (Gruppo FS), in uno spazio ludico-sportivo rinnovato e accessibile a tutta la comunità, inclusi bambini, famiglie e giovani.

L'inaugurazione di questo spazio, avvenuta il 16 giugno e promossa dall'Assessorato ai Grandi Eventi, ha visto un programma di attività sportive, momenti di gioco e iniziative partecipative, tutte gratuite e inclusive, rivolte alla cittadinanza. Queste azioni dimostrano come il cinema per ragazzi possa integrarsi con la realtà urbana, promuovendo la cultura non solo come forma di intrattenimento, ma anche come strumento di coesione e benessere sociale.

In sintesi, Toy Story 5 si conferma un punto di incontro tra innovazione, tradizione e partecipazione, con l'obiettivo di coinvolgere pubblici eterogenei e consolidare il ruolo della saga come ponte tra generazioni e diverse sfere sociali.