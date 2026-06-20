Il nuovo capitolo del celebre franchise Pixar, Toy Story 5, è approdato nelle sale italiane il 18 giugno, conquistando immediatamente il pubblico e confermandosi campione di incassi al box office. Diretto da Andrew Stanton e co-diretto da McKenna Harris, il film esplora con sensibilità e ironia il delicato equilibrio tra fantasia e tecnologia nel mondo dell’infanzia digitale contemporanea.

L'apertura del lungometraggio, ambientato nelle periferie americane, evoca un'atmosfera malinconica. Un omino di latta dimenticato annuncia che “l’era dei giocattoli è finita”, invitando a constatare il cambiamento dei tempi.

La narrazione visiva sottolinea un senso di isolamento, con le camerette dei bambini dominate dalla luce azzurrognola degli schermi, dove i piccoli appaiono incantati dai dispositivi digitali.

Come ha spiegato il regista Stanton, il film non intende offrire “una formula magica”, ma piuttosto un messaggio di comprensione ai genitori: “A tutti voi che crescete figli in quest’epoca iper tecnologica diciamo solo: ‘sappiamo che è dura’”. La trama segue il gruppo dei celebri giocattoli – Jessie, Buzz Lightyear, Mr. Potato, Rex e Forky – al fianco della piccola Bonnie. La bambina si trova ad affrontare le sfide sociali imposte dalla nuova tecnologia. Quando i genitori le regalano Lilypad, un dispositivo a forma di rana pensato per i più piccoli, la relazione di Bonnie con i suoi vecchi giocattoli subisce un radicale mutamento.

Inizialmente, Lilypad le permette di integrarsi nelle chat delle coetanee, ma poco dopo Bonnie viene emarginata e derisa per il suo legame con i balocchi tradizionali.

L'incontro tra giocattoli e tecnologia: un'alleanza inaspettata

Di fronte alla solitudine di Bonnie, i giocattoli decidono di intervenire per aiutarla a riconquistare la sua autostima. Jessie, in un ruolo di vera protagonista e leader del gruppo, guida una banda di giocattoli in nuove avventure a cavallo di variopinti destrieri. Il film introduce così una profonda riflessione sull’uso della tecnologia tra i bambini. Stanton chiarisce che “il tablet non è il villain di questo film. Lilypad ha ottime intenzioni. Non è bianco o nero.

Sappiamo tutti che la tecnologia non sparirà. La questione è come ci navighiamo dentro”.

In un’ottica di alleanza, Lilypad e altri dispositivi, meno sofisticati ma più buffi, uniscono le forze con i vecchi amici di Bonnie. Questo dimostra come l’incontro tra innovazione e tradizione possa generare nuove forme di amicizia e solidarietà. La produttrice Lindsey Collins ha evidenziato che, nel racconto, la tecnologia non è un nemico astratto, ma un vero e proprio personaggio che presenta sfide e offre opportunità. Collins ha ammesso la sua personale difficoltà: “non riesco a capire quando introdurre la tecnologia e come gestirla”, definendosi una genitrice che si confronta quotidianamente con questi dilemmi.

Il film, pertanto, evita di stigmatizzare i dispositivi digitali, preferendo mostrare l'insostituibile valore dell’immaginazione e dell’interazione umana nella crescita e nella formazione dei bambini.

Il messaggio di Toy Story 5: la fantasia come super potere

McKenna Harris, co-regista, ha sintetizzato il messaggio centrale del film: “Ragazzi, è facile prendere l’iPad per chattare o giocare con gli altri. Ma non trascurate il vostro super potere: la fantasia. La vostra immaginazione non vi lascerà mai soli, soprattutto quando siete annoiati o quando manca la corrente!”. Toy Story 5, fedele allo stile Pixar inaugurato nel 1995 e reso possibile anche dall’intuizione di Steve Jobs, affronta il tema dell’identità nell’era digitale senza fornire risposte semplicistiche, ma lasciando emergere la complessità di un dibattito attuale e incompiuto.

La saga prende nuova linfa con questo capitolo: dopo la decisione di Woody di trasferirsi in campagna con la sua compagna, la leadership morale e narrativa passa a Jessie. Il racconto rinnova la riflessione sulla capacità dei giocattoli e dei bambini di adattarsi ai cambiamenti, pur mantenendo saldi i valori dell’amicizia e della solidarietà. Toy Story 5 si conferma un'animazione Pixar che, con la sua dimensione avventurosa e ironica, sa rappresentare efficacemente i cambiamenti sociali e le sfide educative della contemporaneità.