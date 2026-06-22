Toy Story 5, l'ultima fatica di Andrew Stanton per Disney e Pixar, ha debuttato con un successo strepitoso, conquistando la vetta del box office mondiale e italiano. Nel suo primo fine settimana di programmazione, il film ha incassato globalmente oltre 312 milioni di dollari, di cui ben 160 milioni solo negli Stati Uniti. Questo risultato segna la miglior apertura di sempre per la celebre saga d’animazione, che vede protagonisti i giocattoli capitanati da Jessie, Buzz Lightyear e Woody.

Anche in Italia, Toy Story 5 si è imposto al primo posto della classifica Cinetel, registrando un incasso di 2.872.401 euro in soli quattro giorni.

Distribuito su 564 schermi, ha raggiunto una media per sala di 5.093 euro. Il film ha saputo capitalizzare il periodo di alta stagione cinematografica, sfruttando al meglio l'affluenza familiare nelle sale e consolidando il suo status tra i maggiori esordi dell'anno.

Gli altri film in classifica

La classifica Cinetel vede al secondo posto Disclosure Day di Steven Spielberg, che ha incassato 829.408 euro nel weekend, portando il totale a 3.251.347 euro in due settimane, sebbene con un calo del 49% rispetto alla settimana precedente. In terza posizione si colloca la commedia horror Scary Movie dei fratelli Wayans, che con ulteriori 260.646 euro raggiunge un totale di 3.680.570 euro in tre settimane.

Al quarto posto si conferma l'horror a basso budget Obsession di Curry Barker: il film, realizzato con meno di un milione di dollari, ha superato i 330 milioni di incasso globale e in Italia ha totalizzato 4.421.103 euro dopo sei settimane.

Quinta posizione per Backrooms, opera prima del ventenne Kane Parsons, che arriva a 4.506.689 euro. Segue la commedia noir Ricchi... da morire – Delitti in famiglia di John Patton Ford, all’esordio con 115.390 euro in cinque giorni. Stabile al settimo posto il biopic Michael di Antoine Fuqua, incentrato su Michael Jackson, che in nove settimane ha accumulato 25.324.682 euro. Debutta all’ottavo posto l’action thriller Fuze – conto alla rovescia di David Mackenzie, seguito dalla commedia francese Allora balliamo di Amélie Bonnin.

Chiude la top ten Masters of the Universe di Travis Knight, ispirato alle action figure anni Ottanta, con un incasso totale di 868.201 euro in tre settimane.

Complessivamente, il botteghino italiano ha registrato un incremento significativo nel fine settimana, con un totale di 5.023.825 euro. Questo dato rappresenta una crescita del 16% rispetto alla settimana precedente e un aumento del 16,56% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Successo globale e l'eredità di Toy Story

Il trionfo di Toy Story 5 non si limita al box office italiano; il film è già entrato tra i dieci più redditizi dell’anno a livello globale, piazzandosi al nono posto a meno di una settimana dall’uscita. Lanciato in concomitanza con il Father’s Day, il film ha saputo catturare il pubblico delle famiglie grazie anche a una narrazione rinnovata.

I personaggi iconici, Woody e Buzz Lightyear, si confrontano con la sfida di mantenere l'attenzione dei bambini nell'era dei tablet e della tecnologia digitale, un tema che risuona profondamente con il pubblico contemporaneo.

Questo quinto capitolo ha superato le aspettative, registrando un incremento degli incassi del 37% rispetto al precedente Toy Story 4 nello stesso arco di tempo. Il successo di Toy Story 5 si inserisce nella lunga tradizione di risultati eccezionali per Pixar, che dal 1995 ha costruito una delle serie animate più longeve e apprezzate. La saga ha contribuito in modo decisivo all’identità dell’animazione statunitense, segnando l’inizio dell’era digitale nel settore e affermandosi come uno dei franchise animati di maggior successo commerciale e di pubblico.

La saga di Toy Story: un legame duraturo

Dal primo film del 1995, i personaggi di Woody, Buzz Lightyear, Jessie e l'intera squadra di giocattoli sono diventati protagonisti di quattro sequel, cortometraggi e special televisivi. Ogni capitolo ha rafforzato il legame tra la saga e diverse generazioni di spettatori. Toy Story 5, in particolare, affronta il tema della competizione tra il gioco tradizionale e l'attrattiva della tecnologia, offrendo una riflessione attuale sull'evoluzione del rapporto tra bambini, oggetti e immaginario collettivo.

Il successo di Toy Story 5 rappresenta un segnale estremamente positivo per il mercato cinematografico internazionale, dimostrando la perdurante attrattiva delle grandi produzioni animate e delle storie capaci di coinvolgere pubblici di ogni età.

La saga Toy Story, con i suoi incassi record e il seguito globale, si conferma una delle colonne portanti dell'industria Pixar e Disney, capace di rinnovare il proprio appeal a ogni nuova uscita e di mantenere un posto speciale nel cuore degli spettatori.