Dal 16 al 21 giugno, Lamezia Terme ospita la quindicesima edizione di ‘Trame. Festival dei libri sulle mafie’. L'evento nazionale, sotto il tema “Terra e Libertà”, celebra l'impegno contro il crimine organizzato e promuove un'antimafia concreta. Presentato a Roma, il festival offre sei giorni di incontri, dibattiti, spettacoli, mostre e proiezioni, con 80 eventi, 130 ospiti e 40 libri. Partecipano magistrati, giornalisti, scrittori e testimoni dell'impegno civile.

Temi: lavoro, nuove mafie e migrazioni

Giovanni Tizian, direttore artistico, ha indicato i temi centrali: lavoro e sfruttamento, nuove strategie mafiose, narcotraffico e alleanze emergenti.

Saranno affrontati conflitti armati e migrazione. La strage di Amendolara stimolerà una riflessione sulla pervasività mafiosa in Calabria.

Nuccio Iovene, presidente della Fondazione Trame Ets, ha sottolineato la forza del festival, nato in un territorio che ha reagito alla mafia. Lamezia Terme ha costruito una narrazione di Calabria antimafiosa, promuovendo una cultura della legalità basata sull'impegno concreto.

Informazione, mostre e sezioni speciali

Il programma include appuntamenti su legalità e lavoro, con la Giornata del rifugiato il 16 giugno. Il ruolo dell'informazione e del giornalismo è centrale, con mostre fotografiche e di vignette. Il festival presenta sezioni speciali come Trame XL, Trame Off, Trame Visioni, Trame in Scena e Trame in Città.

Saranno presentati libri e affrontati temi internazionali sulle mafie in Europa.

L'eredità dell'antimafia e la memoria

Trame è radicata nella storia di Lamezia Terme e della Calabria, territori che hanno sviluppato risposte civili alla presenza mafiosa. Il festival promuove la conoscenza e la cultura della legalità, stimolando una riflessione critica sui mutamenti delle strategie mafiose. L'obiettivo è contrastare la “normalizzazione” delle mafie. La manifestazione ricorderà Michele Albanese, giornalista locale, e proietterà un docufilm su Giovanni Losardo, assassinato un secolo fa. Trame si conferma un punto di riferimento per comprendere il fenomeno mafioso e il ruolo cruciale dell'informazione e della società civile.