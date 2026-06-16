Sabato 13 giugno 2026, la suggestiva Terrazza degli Innamorati di Trentinara, in provincia di Salerno, ha ospitato l'attesissima inaugurazione dell'installazione artistica intitolata “Le Origini – Teogonia Greca: da Kaos a Eros”. L'opera, frutto dell'ingegno del maestro Fernando Mangone, è stata svelata al pubblico alle ore 19:30, arricchendo ulteriormente il percorso identitario di questo incantevole borgo, conosciuto affettuosamente come il “Borgo d’Amore”.

L'Arte per la Valorizzazione del Territorio

L'installazione di Fernando Mangone si inserisce pienamente nella visione dell'Amministrazione comunale di Trentinara, che ha espresso grande soddisfazione per il completamento di un progetto ambizioso.

Questo percorso è stato ideato per valorizzare il territorio attraverso un connubio di arte e cultura, rafforzando l'identità locale e promuovendo una nuova prospettiva di sviluppo. L'obiettivo primario è la riscoperta e la celebrazione del patrimonio intrinseco del borgo, con una forte enfasi sulla capacità di generare e diffondere bellezza, rendendola accessibile a tutti e trasformandola in un motore di crescita.

Il progetto artistico, approvato con la delibera di giunta numero 24 del 1° aprile 2026, ha trovato la sua collocazione ideale proprio nei pressi della Terrazza degli Innamorati, un luogo che è già di per sé un simbolo potente per Trentinara. La scelta di un punto così iconico sottolinea l'intento di fondere l'espressione artistica con l'anima più autentica del borgo, creando un'esperienza immersiva per residenti e visitatori.

Mito, Contemporaneità e Impatto Visivo

“Le Origini – Teogonia Greca: da Kaos a Eros” si propone come un affascinante viaggio concettuale, un ponte tra il mito classico e la contemporaneità. L'opera evoca esplicitamente la Teogonia greca, focalizzandosi sul ruolo di Eros non solo come divinità dell'amore, ma come una vera e propria forza cosmica primordiale. È questa forza che, secondo l'antica cosmogonia, è capace di generare ordine e armonia dal caos originario, un messaggio potente e universale che risuona profondamente nel contesto del “Borgo d’Amore”.

La struttura dell'installazione è stata concepita per essere intrinsecamente aperta, instaurando un dialogo continuo e dinamico con il magnifico paesaggio circostante.

Elementi cromatici distintivi, con l'uso sapiente di colori fluorescenti e iridescenti, contribuiscono a creare un'esperienza visiva di grande impatto. Questa scelta stilistica rende l'opera particolarmente suggestiva, specialmente durante le ore serali, quando la luce artificiale esalta le sfumature e le trasparenze, trasformando la Terrazza in uno scenario quasi onirico.

La caratura internazionale dell'artista Fernando Mangone, le cui opere sono state esposte in prestigiose istituzioni museali come il MoMA di San Francisco e il Metropolitan Museum of Art di New York, conferma la volontà di Trentinara di investire in progetti di altissima qualità. Questa strategia mira non solo ad attrarre un vasto pubblico di visitatori e appassionati d'arte da ogni dove, ma anche a consolidare e rafforzare l'immagine del territorio come polo culturale e turistico di eccellenza, capace di offrire esperienze uniche e memorabili.