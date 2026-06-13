Fino al 16 giugno, Trieste celebra il Bloomsday, la manifestazione letteraria dedicata a James Joyce e al suo capolavoro, l'Ulisse. L'evento, parte delle celebrazioni globali, offre un ricco programma di iniziative culturali e spettacoli che coinvolgono cittadini e visitatori.

Il Bloomsday prende il nome dal protagonista del romanzo, Leopold Bloom, e si svolge annualmente il 16 giugno, data in cui si ambientano le vicende narrate da Joyce nel 1904. La scelta di Trieste è legata al profondo rapporto dello scrittore con la città, dove visse per circa un decennio (1904-1915) e, più brevemente, tra il 1919 e il 1920.

Il programma triestino include letture pubbliche di passi dall'Ulisse, incontri, presentazioni e spettacoli a tema joyciano. Le attività coinvolgono istituzioni come il Museo Joyce, la Biblioteca Civica e i caffè storici di Trieste. Gli appuntamenti mirano a far rivivere, con attori e appassionati, atmosfere e personaggi del romanzo.

Gli organizzatori evidenziano come l'Ulisse accompagni i lettori in un viaggio nella memoria e nell’identità, con Trieste in un posto privilegiato. La collaborazione con l'Università di Trieste e altri istituti di ricerca arricchisce l'evento con conferenze, mostre di materiali originali e dibattiti sull'opera joyciana.

Il legame tra Joyce e Trieste

Per James Joyce, Trieste fu una tappa fondamentale della sua formazione personale e letteraria.

Durante il soggiorno triestino, compose parti importanti dell'Ulisse e di Gente di Dublino. La città mitteleuropea, crocevia di lingue e culture, fu culla d'ispirazione per l'autore, che qui intessé rapporti con l'intellettualità locale e lavorò come insegnante di inglese. Il Museo Joyce di Trieste conserva documenti e testimonianze del periodo, con visite e incontri divulgativi sulla vita e l'opera dell'autore.

L'eredità culturale e i luoghi joyciani

Tra i luoghi principali del Bloomsday triestino spiccano la Biblioteca Civica Attilio Hortis, sede di letture pubbliche, e il Museo Joyce, che offre una panoramica sulla presenza dello scrittore in città tramite manoscritti, fotografie e prime edizioni.

Itinerari letterari guidati conducono i partecipanti nei siti chiave di Joyce, come via San Nicolò e i caffè storici, ricostruendo i rapporti e incontri del suo soggiorno.

L'importanza del Bloomsday in città testimonia il ruolo di Trieste come punto di riferimento non solo per la storia di James Joyce, ma per la cultura europea novecentesca. La presenza annuale del festival attira studiosi, appassionati e turisti, rendendo la letteratura protagonista della vita cittadina.