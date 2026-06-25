Dal 25 giugno, il prestigioso Teatro di San Carlo di Napoli ospita il debutto di una nuova e attesa produzione di Turandot, l’immortale opera di Giacomo Puccini. Questa messa in scena si distingue per una lettura registica “dark”, affidata alla visione innovativa di Timofey Barkhatov. L’approccio scelto mira a offrire una resa scenica più cupa e psicologicamente intensa, discostandosi dalle interpretazioni tradizionali del capolavoro pucciniano.

Il cast principale vanta nomi di spicco nel panorama lirico internazionale: Anna Pirozzi interpreta la complessa protagonista Turandot, mentre la celebre artista sudafricana Pretty Yende veste i panni di Liù.

A impreziosire ulteriormente l’allestimento, la direzione musicale è affidata all’esperienza di Marco Armiliato, che guida l’orchestra stabile del San Carlo, una delle più antiche e rinomate d’Europa.

La rappresentazione si caratterizza per l’originalità dell’approccio visivo e narrativo ideato da Barkhatov, il quale ha dichiarato: “Turandot rimane oggetto di meraviglia e terrore, ed è un’ombra che si muove sui destini degli altri personaggi”. Anna Pirozzi, che affronta per la prima volta questo ruolo sul palcoscenico napoletano, ha sottolineato come “la complessità emotiva di Turandot richieda una preparazione particolare, soprattutto in una lettura che scava così a fondo nelle ombre del personaggio”.

La presenza di Pretty Yende, con la sua voce e la sua interpretazione, contribuisce in modo significativo a creare il clima emozionale e lirico dell’opera.

Una nuova visione per il capolavoro pucciniano

L’allestimento di Turandot al Teatro di San Carlo si configura come una delle proposte di punta della stagione lirica 2026 della fondazione napoletana. Questa scelta evidenzia la volontà dell’istituzione di reinterpretare i grandi classici dell’opera, ponendoli in dialogo con le sensibilità contemporanee. La regia di Barkhatov si afferma così come uno dei punti di forza dell’intero cartellone, promettendo un’esperienza teatrale unica e coinvolgente.

Il direttore musicale Marco Armiliato, già apprezzato collaboratore di importanti teatri internazionali, assicura una guida autorevole all’orchestra, garantendo l’eccellenza esecutiva che da sempre contraddistingue il San Carlo.

La sinergia tra la visione registica e la direzione musicale contribuisce a rendere questa produzione un evento di grande risonanza artistica.

Storia e prestigio del Teatro di San Carlo

Il Teatro di San Carlo, fondato nel lontano 1737, detiene il primato di essere il più antico teatro d’opera tuttora attivo al mondo. Ubicato nel cuore del centro storico di Napoli, rappresenta un simbolo della città e un polo culturale fondamentale per la musica italiana ed europea. Nel corso della sua quasi tricentenaria storia, l’edificio ha ospitato le prime rappresentazioni di innumerevoli opere e ha visto calcare il suo palcoscenico da registi, direttori d’orchestra e interpreti di fama mondiale.

Eretto per volere del sovrano Carlo di Borbone, il teatro è stato protagonista di una storia ricca di restauri e innovazioni scenografiche, consolidando una tradizione di eccellenza che prosegue con produzioni di alto livello come questa Turandot.

La nuova produzione pucciniana contribuisce a rafforzare la centralità del San Carlo nel panorama operistico internazionale, mantenendo una programmazione di respiro globale e valorizzando artisti di grande esperienza e talento.

La stagione 2026 del Teatro di San Carlo prosegue dunque su una linea artistica orientata all’innovazione e alla valorizzazione di artisti internazionali, confermando il ruolo preminente dell’istituzione nel circuito delle grandi realtà liriche mondiali. Grazie anche a questa audace reinterpretazione di Turandot, il teatro rafforza il suo legame con il pubblico locale e internazionale, offrendo allestimenti capaci di affrontare i classici con occhi nuovi e una sensibilità moderna.