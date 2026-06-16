Le Gallerie degli Uffizi inaugurano un nuovo allestimento per le sale dedicate a Sandro Botticelli. I suoi capolavori, la Venere e la Primavera, sono ora esposti l'una di fronte all'altra, creando un inedito dialogo visivo. Finora, le due tele avevano condiviso gli ambienti senza "guardarsi negli occhi". Il progetto, promosso dal direttore Simone Verde, mira a valorizzare opere e l'intera esperienza museale, con attenzione a spazi e museografia d'insieme.

Il nuovo percorso espositivo include l'affresco staccato dell'Annunciazione, integrato armoniosamente nella parete, richiamando la collocazione originaria nella chiesa di San Martino.

Il passaggio ampliato tra le sale della Primavera e della Venere accoglie nuove teche per opere significative: le "Storie di Giuditta" e l'"Uomo con medaglia" di Cosimo il Vecchio. Ai lati della Venere sono disposti i tondi della "Madonna del Magnificat" e della "Madonna della Melagrana"; nella sala della Primavera, con analoga simmetria, la "Madonna del Roseto" e la "Madonna dei Cherubini", completando un'armonica riorganizzazione.

Un progetto organico di riallestimento e restauro

Il rinnovo delle sale di Botticelli è parte di un vasto piano di interventi avviato dal direttore Simone Verde per modernizzare il complesso museale degli Uffizi e di Palazzo Pitti. L'obiettivo è mantenere la posizione di "museo più bello del mondo".

In corso il restauro dell’anfiteatro di Boboli (conclusione a novembre) e iniziati i lavori per il riallestimento del Tesoro mediceo. Previsti interventi sulle sale dei Fiamminghi, con la stessa visione museografica adottata per le nuove sezioni Botticelli.

Il programma di riqualificazione si estende a Palazzo Pitti, con sostituzione dei parati tessili della Galleria Palatina, nuovo impianto di illuminazione per il piano nobile e rifacimento dell'ultimo piano. Interventi programmati anche sulle facciate di entrambe le residenze medicee e degli Uffizi. Questo vasto piano di restyling include una nuova sezione di circa 1.500 metri quadrati dedicata alla storia delle collezioni degli Uffizi, mirata a migliorare fruizione e distribuzione dei visitatori.

Uffizi: strategie per crescita e fruizione

La ridefinizione degli spazi è una risposta strategica al costante afflusso di pubblico negli Uffizi. Gli ingressi al museo sono in continua crescita; la sfida è gestire tale incremento rispetto a spazi contingentati. Fondamentale promuovere una visita più responsabile, ampliando la superficie espositiva disponibile.

Le Gallerie degli Uffizi, tra i poli museali più visitati globalmente, custodiscono circa 1.500 opere in ambienti progettati da Giorgio Vasari nel Cinquecento. L'incontro tra i capolavori di Botticelli, come la Primavera e la Venere, e altre opere fondamentali del Quattrocento e del Rinascimento, consolida il museo come punto di riferimento per la cultura italiana ed europea.

Il nuovo allestimento valorizza un patrimonio di rilevanza internazionale, inserendo la collezione in una prospettiva museografica contemporanea che bilancia tutela delle opere, gestione dei flussi turistici e esigenze del pubblico globale.