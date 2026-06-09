UlisseFest, la prestigiosa manifestazione di Lonely Planet dedicata al viaggio, approda per la prima volta a Genova dal 10 al 12 luglio 2026, celebrando la sua nona edizione. L’evento rappresenta una tappa cruciale per la città ligure, scelta come sede ideale grazie al suo storico ruolo di porto, crocevia di culture, partenze e ritorni. Oltre cinquanta appuntamenti animeranno luoghi simbolo di Genova, dai palazzi storici alle piazze, dal Porto Antico ai giardini e agli spazi affacciati sul mare, accogliendo numerosi ospiti internazionali.

L’edizione 2026 è incentrata sul tema “Elogio della fuga”, un filo conduttore che invita a vivere il viaggio come spinta creativa e momento di profonda esplorazione personale e sociale.

L’inaugurazione ufficiale vedrà la sindaca Silvia Salis dialogare con l’ex sindaco di New York Bill De Blasio, in un incontro che sottolinea l’asse tra due città unite da storie di migrazioni, commercio e apertura internazionale. Tra i protagonisti del festival, Tony Wheeler, fondatore di Lonely Planet, ripercorrerà oltre cinquant’anni di esplorazioni e trasformazioni globali in dialogo con Chiara Francini. Saranno presenti anche Cecilia Sala, Stefano Mancuso, Gabriella Greison, Daniela Tommasini e Frank Westerman, che guideranno il pubblico in percorsi tra Groenlandia e Nord Europa. Spazi di racconto e riflessione sulle dinamiche globali saranno offerti da Marco Ansaldo, Lorenzo Trombetta, Luigi Farrauto, Anna Maria Giordano e Paolo Ribichini, mentre Antonio Spadaro racconterà la Sicilia e Moni Ovadia proporrà una lectio sulle figure di Ulisse e Abramo.

Musica, spettacoli e storie di viaggio a Genova

Il programma di UlisseFest coinvolge molteplici linguaggi e forme espressive. Il festival sarà inaugurato il 9 luglio, nei Giardini Luzzati, dal reggae di Julian Marley, che porterà la sua visione musicale capace di unire tradizione e contemporaneità. La programmazione include anche il concerto-spettacolo LiberTango con la pianista Gloria Campaner, unendo Genova e Buenos Aires attraverso la memoria delle migrazioni italiane e le musiche di Astor Piazzolla. Gli eventi musicali si estenderanno all’Axpo Arena del Mare, dove il 10 luglio si esibirà Francesco Gabbani e l’11 luglio i Negramaro, in collaborazione con il Live in Genova Festival e l’Altraonda Festival.

Le albe sull’Isola delle Chiatte saranno animate dalla voce di Micah P. Hinson e dalla kora di Seckou Keita.

Particolare attenzione è riservata ai viaggi come esperienza attiva e simbolica. Enrico Brizzi presenterà un monologo sull’arte del camminare, mentre Fabio Genovesi si concentrerà sulla bicicletta come simbolo universale di scoperta e avventura. Andrea Incarbone e Giacomo Perone racconteranno l’incredibile esperienza di Centoventuno, il viaggio in bicicletta da Torino ad Adelaide che ha attraversato 25 Paesi e raccolto oltre cinquantamila euro per la ricerca contro il cancro. Il programma sarà arricchito da diverse masterclass gastronomiche e aperitivi, offrendo un’esperienza completa della cultura del viaggio.

Genova capitale del viaggio: identità e nuove prospettive

UlisseFest assume un valore strategico per valorizzare Genova come destinazione di turismo internazionale. Dopo essere stata l’unica città italiana inserita nella prestigiosa classifica Best in Travel 2025 di Lonely Planet, Genova rafforza il proprio ruolo di città attrattiva, autentica e moderna. La città si afferma come destinazione culturale capace di attrarre un turismo attento, curioso e consapevole, interessato non solo alla bellezza dei luoghi ma anche alla loro identità, alle storie e alle esperienze che sanno offrire.

L’edizione 2026 del festival sarà preceduta da numerose anteprime: il 30 giugno a Palazzo Doria Tursi con Paolo Giordano, il 6 luglio con Pablo Trincia in un racconto dedicato a Mumbai, e l’8 luglio con Nicolò Guarrera, noto come Pieroad.

Un appuntamento atteso è anche il corso “Lonely Planet: come diventare scrittore di viaggio”, rivolto ad aspiranti blogger e autori. Il festival si snoderà tra il Porto Antico, i Palazzi dei Rolli e i Giardini Luzzati, confermando il coinvolgimento dell’intera città nella promozione della cultura del viaggio. Per tre giorni, Genova diventerà un punto di riferimento per viaggiatori, scrittori, giornalisti, artisti e pubblico, in una manifestazione che intreccia storie, esperienze, visioni e musica da tutto il mondo.