Ultimo (Niccolò Moriconi) ha pubblicato il nuovo album, “Il giorno che aspettavo”. L’uscita, a due anni dal precedente, precede di quindici giorni il concerto da record del 4 luglio a Tor Vergata, Roma, atteso da 250mila persone. Il disco, con dieci tracce (sette inedite), è interamente scritto e prodotto dall’artista, a conferma del suo controllo creativo. Ogni brano è associato a un tatuaggio personale, simbolo del legame intimo tra musica e vita.

“Il giorno che aspettavo”: simboli e anticipazioni

Il nuovo lavoro di Ultimo prosegue il suo percorso artistico, caratterizzato da un cantautorato emotivo e diretto.

Brani come “Acquario”, “Questa insensata voglia di te” e “Romantica” hanno anticipato le diverse anime del disco. La title track è il cuore simbolico dell’album, richiamando il 4 luglio (data del mega concerto e del suo primo Stadio Olimpico nel 2019, tatuata sul collo). Nel testo, immagini ricorrenti come la “voce che manca” e il “mare dentro un bicchiere” esprimono la tensione emotiva che precede questo importante traguardo.

Tor Vergata: numeri e logistica

Il live di Tor Vergata si preannuncia un evento dei record, con 250mila biglietti venduti in sole tre ore. Un palco lungo 140 metri, 34 torri, LED (2500 mq), 1500 punti luce e 36 torri delay. Una firma luminosa (21x10m) a 60 metri, passerella a simbolo dell’infinito di 30 metri.

L’area, presso l’Università di Roma Tor Vergata, Piazzale Giovanni Paolo II, includerà oltre 18 maxischermi e aree Pit. Il 2 luglio, la prova generale sarà aperta alle persone con disabilità per un’anteprima speciale. La logistica prevede metro gratuita al rientro (Anagnina e Torrenova) e autobus per facilitare accesso e deflusso.

Riflessioni e futuro

Con l’uscita dell’album, Ultimo ha condiviso sui social la complessità di questo periodo, definendolo la “fine di un primo tempo” della sua carriera. Il progetto è dedicato al “Niccolò” bambino, evocato nell’ultima traccia “Ci siamo detti tutto”. Il finale enigmatico dell’album lascia aperta la domanda sul futuro dell’artista dopo un traguardo così significativo a trent’anni.