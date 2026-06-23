La galleria Vistamare di Milano ospita una mostra dedicata a Umberto Bignardi che ripercorre l’intero arco della sua produzione artistica, dalla fine degli anni Cinquanta fino al 2016. Pittura, disegno, fotografia, grafica e processi di riproduzione si intrecciano in un’esposizione che mette al centro la riflessione sulla natura dell’immagine e sulle sue trasformazioni.

La mostra e la curatela

L’esposizione, dal titolo "Umberto Bignardi. Lo spettacolo delle immagini", è curata da Lorenzo Madaro in collaborazione con l’Archivio Bignardi. Il progetto rende omaggio a una figura considerata appartata ma centrale nel panorama artistico italiano del secondo Novecento.

L’artista bolognese, scomparso nel 2022, ha attraversato molteplici linguaggi espressivi mantenendo costante l’attenzione ai processi di formazione e mutazione dell’immagine. La mostra, la prima dedicata all’artista dalla galleria Vistamare, costruisce un dialogo tra opere realizzate in epoche diverse, evidenziando una continuità di fondo nella sua ricerca: la scrittura come traccia, il segno come struttura, l’immagine come elemento instabile, la superficie bidimensionale come spazio di trasformazione.

Un dialogo tra opere storiche e lavori recenti

Il percorso espositivo parte da opere più recenti come "Caro fratello" (2016), "Il tramonto dell’Occidente" (2014), "Acropolis" (1994), "Giardini telematici" (1992) e "Marocco" (1985), per risalire progressivamente verso i lavori degli anni precedenti, tra cui "Marte" (1964), "Macchina industriale" (1963), "Senza titolo" (1961) e le versioni di "Fiora" (1957-1958).

L’allestimento mette in relazione queste opere con la stagione romana dell’artista, segnata dall’esperienza della Scuola di piazza del Popolo e dai rapporti con le gallerie "La Tartaruga" e "L’Attico".

Proprio da questo contesto nasce il titolo della mostra, ispirato a un’espressione del critico Alberto Boatto, che nel catalogo di "Fuoco Immagine Acqua Terra" del 1967, alla galleria "L’Attico" di Roma, descriveva l’opera di Bignardi come uno "spettacolo delle immagini", formula capace di restituire la dimensione mentale, processuale e mediale della sua ricerca.

Documenti e archivio

Accanto alle opere esposte, la mostra include materiali provenienti dall’Archivio Bignardi, tra cui inviti, pieghevoli, fotografie, documenti editoriali e testimonianze. Questi elementi contribuiscono a ricostruire relazioni, contesti e passaggi fondamentali del percorso dell’artista, offrendo una visione più ampia del suo lavoro e delle sue connessioni culturali.