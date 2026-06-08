L'Umbria Danza Festival 2026 si inaugura l'8 giugno alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia. Il festival propone un programma diversificato di spettacoli, incontri e workshop, integrando la danza contemporanea negli spazi di uno dei musei più rappresentativi dell'Umbria. La Galleria, in corso Vannucci, è nota per la sua collezione artistica dal XIII al XIX secolo. La manifestazione coinvolge artisti nazionali e internazionali, collegando il patrimonio artistico alla creatività performativa.

Gli organizzatori hanno sottolineato la scelta della Galleria come sede inaugurale quale opportunità strategica per il dialogo tra le arti e per avvicinare nuovi pubblici alla danza, grazie all'impatto suggestivo delle sale museali.

L'edizione 2026 prevede appuntamenti dalla performance coreutica alla formazione, rivolti a professionisti, appassionati e curiosi. L'apertura include visite guidate speciali e approfondimenti su arte visiva e movimento.

La Galleria Nazionale dell'Umbria: polo culturale

La Galleria Nazionale dell'Umbria è un punto di riferimento primario per l'arte in Italia centrale. Ospitata nel Palazzo dei Priori, il museo, restaurato, ha ampliato i suoi percorsi espositivi per un'esperienza immersiva che integra diversi linguaggi. Negli ultimi anni, ha ospitato numerose iniziative multidisciplinari, catalizzatore per eventi culturali che coinvolgono teatro, musica, letteratura e, ora, la danza contemporanea, rafforzando la presenza dell'istituzione nella vita culturale di Perugia e dell'Umbria.

Storia e patrimonio della Galleria

Fondata nel 1878 come Pinacoteca e divenuta Galleria Nazionale dell'Umbria nel 1918, l'istituzione vanta oltre 3.000 opere, tra dipinti, sculture, oreficerie e tessuti. Il percorso principale si estende su tre piani, per circa 4.000 metri quadrati, presentando capolavori dell'arte italiana dal Medioevo al Rinascimento. La Galleria promuove ricerca e attività didattiche, contribuendo alla crescita culturale del territorio.

L'Umbria Danza Festival 2026 alla Galleria Nazionale dell'Umbria valorizza il dialogo fra linguaggi, avvicinando pubblici e generazioni attraverso uno degli appuntamenti più attesi nel panorama coreutico italiano. L'iniziativa esprime la vitalità delle istituzioni culturali umbre e il loro contributo alla diffusione della danza contemporanea a Perugia.