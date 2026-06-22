L'edizione 2026 di Umbria Jazz si prepara ad accogliere un evento di risonanza internazionale: la performance congiunta di Snarky Puppy e della Metropole Orkest. Circa settanta musicisti saliranno sul palco dell'Arena Santa Giuliana a Perugia sabato 12 luglio, in quello che si annuncia come uno dei momenti più attesi del festival. Questa collaborazione tra due delle formazioni più apprezzate sulla scena globale, note per la loro sperimentazione e qualità musicale, promette un appuntamento di grande rilievo, sia per la varietà dell’organico coinvolto sia per l’eccezionalità della produzione artistica.

L'incontro tra il gruppo statunitense Snarky Puppy, celebre per la sua capacità di fondere jazz, funk e musica elettronica, e l'orchestra sinfonica olandese Metropole Orkest, è stato concepito come una proposta originale e ad alto impatto sonoro. Questo progetto sottolinea l'attenzione costante di Umbria Jazz verso le contaminazioni e le collaborazioni trasversali. L'organico di circa settanta elementi in scena supererà le dimensioni dei concerti consueti, offrendo un'esperienza orchestrale e collettiva rara nei principali festival jazzistici europei.

Snarky Puppy e Metropole Orkest: eccellenze sul palco di Umbria Jazz

I Snarky Puppy si distinguono per la loro struttura multietnica e la fluidità dei ruoli tra i membri, esibendosi abitualmente con formazioni che variano tra dieci e venti musicisti.

Fondato da Michael League nel 2004, il gruppo ha conquistato diversi Grammy Award grazie all'originalità delle sue produzioni, affermandosi come un punto di riferimento nel panorama del jazz contemporaneo.

La Metropole Orkest, fondata nei Paesi Bassi nel 1945 e con base a Hilversum, rappresenta un'eccellenza nella sinergia tra jazz, pop e musica sinfonica. Attiva da oltre settant'anni, l'orchestra è rinomata per la sua capacità di spaziare tra repertori e generi diversi, avendo collaborato con numerosi artisti di fama internazionale ed essendo stata più volte ospite di progetti speciali in rassegne di prestigio.

L'iniziativa che vede coinvolti Snarky Puppy e Metropole Orkest conferma la vocazione alla sperimentazione di Umbria Jazz.

Il concerto del 12 luglio sarà una delle principali attrazioni di questa edizione, offrendo al pubblico l'opportunità di ascoltare dal vivo brani che uniscono la flessibilità compositiva dei due progetti. Questa performance si preannuncia come uno dei momenti con la maggiore presenza orchestrale nella storia recente del festival, riaffermando oltre cinquant'anni di storia di Umbria Jazz come luogo d'incontro tra eccellenze musicali di livello internazionale.

L'Arena Santa Giuliana: cuore pulsante del festival

L'Arena Santa Giuliana, principale sede degli eventi serali del festival, si trova nel cuore di Perugia e dal 2003 accoglie le più importanti produzioni di Umbria Jazz. Questa struttura, capace di ospitare migliaia di spettatori, è considerata uno dei riferimenti nazionali per la musica live.

Nel corso degli anni, l'arena ha visto alternarsi sul suo palco artisti del calibro di Herbie Hancock, Pat Metheny, Paolo Conte e Chick Corea, protagonisti indiscussi del jazz contemporaneo. Questa cornice storica e prestigiosa sottolinea la rilevanza delle collaborazioni in programma e la continuità del festival nell'offrire produzioni di ampia portata. Dal 1973, Umbria Jazz ha consolidato la sua reputazione di principale festival jazzistico italiano, grazie a una proposta artistica internazionale e a un'attenzione costante verso nuove tendenze e sperimentazioni musicali.