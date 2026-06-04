Il Teatro di San Carlo di Napoli ospiterà il 6 giugno un concerto straordinario interamente dedicato alle percussioni. L'evento vedrà l'ensemble delle percussioni del Teatro esibirsi in un programma che celebra i grandi compositori del Novecento: Béla Bartók, Alfredo Casella e John Cage. Questa iniziativa, nella storica cornice napoletana, si distingue per la sua formazione orchestrale insolita, ponendo al centro gli strumenti a percussione e mettendo in risalto la loro "enorme varietà timbrica e dinamica". Il San Carlo intende così valorizzare le proprie maestranze e un repertorio spesso trascurato nelle stagioni sinfoniche tradizionali, attraverso partiture moderniste e sperimentali che ne dimostrano la raffinatezza e profondità.

Un focus sulle percussioni nel cuore di Napoli

L'appuntamento offre al pubblico una rara occasione di ascoltare dal vivo capolavori del repertorio percussivo. La selezione dei compositori crea un ponte tra la varietà culturale europea e la sperimentazione americana. Le sonorità di Bartók fondono tradizione popolare e innovazione formale; Casella è figura centrale della musica italiana del suo tempo; Cage rappresenta l'avanguardia sonora e la libertà compositiva del XX secolo. L'iniziativa ha anche un intento divulgativo, guidando gli ascoltatori alla scoperta di strumenti e tecniche. Il Teatro di San Carlo, patrimonio UNESCO e tra i più antichi d'Italia, consolida il suo ruolo di promotore culturale, aprendo a un repertorio peculiare per specialisti e pubblico trasversale.

Storia e innovazione al Teatro di San Carlo

Fondato nel 1737, il Teatro di San Carlo è un simbolo di Napoli e della lirica europea, avendo ospitato prime assolute e i maggiori artisti. Dopo i recenti restauri, ha rafforzato la sua identità di teatro d'opera e sinfonico, integrando musica da camera e contemporanea. La scelta di valorizzare le percussioni con un appuntamento monografico rinnova la sua vocazione all'innovazione e alla ricerca artistica, confermando il suo ruolo centrale nell'offerta culturale partenopea e italiana. Questo equilibrio tra legame storico e apertura alla modernità lo rende un punto di riferimento nazionale e internazionale.