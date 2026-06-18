Un itinerario che attraversa tutta l’Italia, dai borghi alpini fino alle isole, trasformando luoghi spesso marginali in spazi vivi di creazione contemporanea. È lo spirito di “Una boccata d’arte”, la rassegna giunta alla settima edizione che anche quest’anno coinvolge 20 borghi italiani e altrettanti artisti internazionali e italiani.

I borghi protagonisti e la formula del festival diffuso

Dal Piemonte alla Sardegna, passando per tutte le regioni italiane, il progetto tocca comunità piccole ma ricche di identità: tra gli altri Fontainemore in Valle d’Aosta, Avigliana in Piemonte, Sori in Liguria, Cornovecchio in Lombardia, Chiusa in Trentino-Alto Adige, Lugo di Vicenza in Veneto, Andreis in Friuli Venezia Giulia, Tredozio in Emilia-Romagna, Palazzuolo sul Senio in Toscana, Ficulle in Umbria, Cupra Marittima nelle Marche, Pofi nel Lazio, Cellino Attanasio in Abruzzo, Trivento in Molise, Cusano Mutri in Campania, Ischitella in Puglia, Forenza in Basilicata, Gerace in Calabria, Ficarra in Sicilia e Monteleone Rocca Doria in Sardegna.

Il festival, promosso da Fondazione Elpis, prevede la realizzazione di opere site-specific pensate per dialogare con il contesto locale. Le installazioni vengono spesso lasciate in modo permanente nei territori e rese consultabili anche attraverso il sito ufficiale unaboccatadarte.it.

Arte, ascolto e memoria dei territori

Il progetto nasce dall’incontro diretto tra artisti e comunità locali: ogni intervento è il risultato di un periodo di permanenza nei borghi e di un lavoro di ascolto che coinvolge abitanti, amministrazioni, associazioni, artigiani e archivi del territorio.

Il cuore dell’iniziativa è la relazione tra opera e luogo, costruita attraverso affinità, tensioni o risonanze con la storia e l’identità dei territori ospitanti.

L’edizione di quest’anno si sviluppa attorno a temi condivisi come ecologia e paesaggio, memoria collettiva, suono come pratica di ascolto, ritualità, cibo come elemento culturale e relazionale e nostalgia come categoria critica e politica.

Un filo conduttore ricorrente è quello del fiume, inteso come simbolo di trasformazione e fragilità: dalla piena che nel 2023 ha distrutto il ponte di Palazzuolo sul Senio, al torrente Tramazzo a Tredozio, fino ai paesaggi attraversati dall’Adda in Lombardia.

In altri casi, il progetto si confronta con tradizioni e patrimoni rituali ancora vivi, come le “commare a fiore” in Abruzzo, i pani cerimoniali in Sardegna o il mito della Dea Cupra nelle Marche. In parallelo, alcune opere si legano a pratiche sonore e di ascolto sviluppate da artisti come Enrico Malatesta, Renato Grieco e Lara Dâmaso, con il supporto di Threes Productions.

Negli anni, “Una boccata d’arte” ha dato vita a oltre 40 opere permanenti, accolte dalle comunità attraverso donazioni, acquisizioni o processi di adozione da parte delle amministrazioni locali, consolidandosi come uno dei progetti di arte contemporanea diffusa più estesi in Italia.