Il celebre musicista romano Valerio Losito sarà protagonista di una serie di appuntamenti musicali in Slovacchia, promossi dal Cidim (Comitato nazionale italiano musica). Gli eventi si terranno a Trenčín, Capitale europea della cultura 2026, e a Bratislava. Il programma prevede due concerti per viola d’amore sola e un workshop dedicato a studenti e professionisti, consolidando un importante ponte culturale.

Il progetto Suono Italiano: un dialogo tra epoche musicali

I concerti rientrano nel progetto Suono Italiano, offrendo un percorso musicale complesso e originale che attraversa i secoli.

La sfida è utilizzare uno strumento storico per dare voce alla musica contemporanea. Il repertorio spazierà dalle atmosfere della musica barocca fino ai giorni nostri. Il pubblico potrà ascoltare composizioni di autori anonimi del XVIII secolo, Giuseppe Tartini e Giuseppe Colombi, affiancate da opere di Elvira Muratore, Antonio Giacometti e Mauro Montalbetti. Quest'ultimo ha composto per Losito e per la sua viola d’amore il brano "Echoes of Frost and Fire", che sarà eseguito in prima assoluta a Bratislava.

Workshop e valorizzazione della liuteria italiana

Oltre ai concerti, Valerio Losito condurrà un workshop presso il Forum Albrecht di Bratislava. Illustrerà le caratteristiche della viola d’amore, con particolare attenzione a un prezioso esemplare costruito da Ferdinando Gagliano nel 1775, affidatogli dalla Nando & Elsa Peretti Foundation.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Bratislava, mira a promuovere la versatilità della cultura musicale italiana e a valorizzare la tradizione della liuteria settecentesca.

Il profilo di Valerio Losito: tra tradizione e innovazione

Valerio Losito è un violinista e violista d’amore riconosciuto a livello internazionale per la sua attività concertistica e per la riscoperta di repertori antichi e contemporanei. Si distingue per l'uso di strumenti storici e per la proficua collaborazione con compositori che gli affidano nuove opere, contribuendo così all'evoluzione della musica per viola d’amore. La sua presenza in Slovacchia sottolinea il suo impegno nella diffusione della cultura musicale italiana.