Fino al 30 luglio 2026, il complesso museale di Santa Maria della Scala, nel cuore di Siena, accoglie la mostra "Nel blu dipinto di blu". L'esposizione, allestita nei Magazzini della Corticella e curata da Carlo Pizzichini, rende omaggio all'arte ceramica di Valter Boj (1959-2022), figura di spicco della ceramica italiana contemporanea, ripercorrendone il significativo percorso artistico.

Attraverso le opere esposte, emerge la cifra stilistica di Boj, che rinnovò profondamente il linguaggio della ceramica. L'artista fu profondamente legato alla dimensione materiale del lavoro, fondando la sua ricerca su un rapporto diretto con il laboratorio, la materia e la pratica manuale.

Nelle sue creazioni, la ceramica non fu un mero supporto, ma un linguaggio autonomo, capace di combinare in modo innovativo costruzione formale, ricerca cromatica e intensità materica.

Il titolo della mostra rimanda al forte simbolismo e alla sperimentazione cromatica che caratterizzarono l'opera di Boj. L'artista nutriva una passione intensa per le stelle, in particolare per quelle blu: nel corso della sua carriera ne realizzò circa 450mila, delle quali ne sopravvivono oggi circa 65mila. Il blu, più che un semplice colore, fu un elemento strutturale della poetica di Boj: si manifestò nelle sue opere come superficie, profondità, riflesso e stratificazione, frutto del delicato equilibrio tra argilla, smalto e fuoco che solo la ceramica poteva restituire pienamente.

Stelle, mare e memoria nel linguaggio di Boj

Dagli anni Novanta, la ricerca di Boj si definì attorno a un linguaggio unico e riconoscibile, contraddistinto da una straordinaria coerenza poetica. Alle celebri stelle si affiancarono opere ispirate al mare, alle onde, alle isole e all'orizzonte, in una continua oscillazione tra memoria, paesaggio e forza plastica della materia. Questo percorso espositivo intende restituire la complessità e la profondità di un artista che seppe unire nei suoi manufatti tradizione artigianale e tensione sperimentale, tra citazioni paesaggistiche sintetiche e una rara sapienza tecnica.

La mostra, aperta al pubblico nei suggestivi spazi dei Magazzini della Corticella, rappresenta, secondo il curatore Carlo Pizzichini, un'occasione per "entrare in dialogo diretto con opere che raccontano meglio di ogni parola la visione e la dedizione con cui Boj seppe dare nuova vita al linguaggio ceramico, tra tensione formale e fascinazione per il colore blu".

Santa Maria della Scala: polo per la ceramica contemporanea

Il complesso museale di Santa Maria della Scala si è affermato come uno degli spazi culturali più significativi di Siena e della Toscana per le esposizioni di arti visive, antiche e contemporanee. I Magazzini della Corticella, in particolare, offrono un contesto espositivo ideale per valorizzare la ricchezza cromatica e materica delle ceramiche di Boj, esaltando la relazione tra opera e architettura storica.

Valter Boj (1959-2022), formatosi in Toscana, si distinse per una produzione originale che intrecciò motivi iconografici ispirati alla natura e alla memoria del paesaggio con una raffinata indagine sul colore. La sua passione per il blu, cifra inconfondibile della sua ricerca, lo rese uno degli artisti più riconosciuti nell'ambito della ceramica contemporanea italiana, con opere presenti in raccolte pubbliche e private e in numerose esposizioni dedicate alla materia.