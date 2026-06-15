Durante l’Assemblea costituente di Futuro Nazionale, tenutasi il 15 giugno 2026 all’Auditorium della Conciliazione a Roma, Roberto Vannacci ha scelto di associare il neonato partito alla celebre canzone "Futura" di Lucio Dalla. Il brano è stato riprodotto sia prima che dopo il lungo intervento di Vannacci, il quale ha descritto la canzone come espressione dello spirito del movimento. “Queste avanguardie futuriste saranno caratterizzate da questa bellissima canzone”, ha dichiarato Vannacci, evidenziando il desiderio di collegare Futuro Nazionale a un messaggio di speranza e prospettiva.

Questa decisione ha però immediatamente provocato la ferma contrarietà della famiglia Dalla. Dea Melotti, cugina dell’artista bolognese e vicepresidente della Fondazione Lucio Dalla, ha chiarito che nessuna richiesta di autorizzazione era stata inoltrata dal partito per l’utilizzo del brano. “Non ci è stata chiesta alcuna autorizzazione, e se quello da parte di un partito politico è sempre un uso improprio delle canzoni di Dalla, è ancora più spiacevole se avviene da chi è così lontano dal pensiero e dal mondo di Lucio”, ha commentato Melotti. Le sue parole sono state rafforzate da Daniele Caracchi, anch’egli esponente della Fondazione e rappresentante della casa discografica Pressing Line, che ha dichiarato: “Siamo rimasti spiazzati e meravigliati, per tutelare le immagini e l’arte di Lucio non abbiamo mai consentito che di Dalla si facesse un uso in contesto politico, a prescindere dal partito.

Dalla è fuori da ogni ragionamento di parte, qualsiasi esso sia; credo sia la prima volta che capita questo tipo di uso e cercheremo di fare chiarezza”.

Il significato di “Futura” e l’eredità di Lucio Dalla

"Futura" rappresenta uno dei brani più iconici del repertorio di Lucio Dalla. Scritta dall’artista nel 1979 a Berlino, la canzone evoca la speranza in un futuro migliore attraverso la narrazione di due innamorati, sullo sfondo del Muro di Berlino, simbolo delle divisioni e delle tensioni della Guerra Fredda. Il testo è stato spesso interpretato come un’esortazione alla riconciliazione e al dialogo, concetti che, secondo la famiglia e la Fondazione Dalla, si discostano dall’utilizzo del brano in contesti politici con una forte connotazione identitaria o divisiva.

La vicenda non è un caso isolato nel panorama musicale italiano: in passato, altri artisti o i loro eredi, tra cui Vasco Rossi, gli eredi di Rino Gaetano e La Rappresentante di Lista, hanno espresso dissenso per l’uso non autorizzato delle loro opere a fini politici.

La tutela dell’eredità artistica: l’impegno della Fondazione Lucio Dalla

La Fondazione Lucio Dalla, operativa dal 2014, si dedica alla promozione e alla salvaguardia dell’eredità culturale dell’artista. Attraverso attività culturali, collaborazioni istituzionali ed eventi, la Fondazione si impegna a tutelare il patrimonio di Dalla, opponendosi a usi impropri che possano snaturarne il messaggio originario. Il vasto repertorio di Dalla, che include brani di significativo impegno civico e sociale, viene così protetto non solo da un punto di vista giuridico ma anche etico, come dimostrato dalla reazione dei familiari in merito alla vicenda con Futuro Nazionale.

La discussione sull’uso di opere musicali per scopi politici solleva interrogativi non solo per i titolari dei diritti, ma anche per l’opinione pubblica, riguardo al confine tra libertà di espressione, rispetto dell’autonomia degli artisti e la sensibilità delle comunità legate alla memoria culturale italiana.