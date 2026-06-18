Vasco Rossi si prepara a celebrare i suoi cinquant’anni di carriera con un evento senza precedenti: dieci concerti consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma. Le date, fissate tra il 6 e il 25 giugno 2027, rappresentano un traguardo storico per i fan, ripercorrendo la sua lunga storia musicale, dal debutto ai successi attuali. Il ciclo di show testimonia il desiderio dell’artista di condividere un anniversario significativo. Rossi ha espresso il suo profondo legame con la Capitale: “Roma è il mio sogno, il mio orgoglio, il mio vanto, la città in cui mi sento davvero libero perché qui la musica esiste davvero”.

Vasco Rossi e lo Stadio Olimpico: un sodalizio consolidato

La scelta dell’Olimpico, impianto con oltre 60.000 posti, non è casuale e rappresenta un “luogo del cuore” per l'artista. Lo stadio romano ha già ospitato concerti memorabili, scenario privilegiato dei suoi tour. Le dieci date consecutive costituiscono un record per la location, accogliendo spettatori da tutta Italia e dall’estero e rendendo il Foro Italico epicentro della musica live nazionale. Questo ciclo ribadisce il forte legame con la città eterna, palcoscenico del cinquantesimo anniversario. “L’Olimpico rappresenta la consacrazione di un sogno lungo cinquant’anni”, ha affermato il cantante, promettendo uno spettacolo che abbraccerà l’intera discografia.

Cinquant’anni di successi: la carriera di un’icona

L’annuncio delle dieci date all’Olimpico segna un nuovo traguardo per l’artista nato a Zocca nel 1952, icona della musica italiana dagli anni Settanta. Autore di innumerevoli hit e tour da record di presenze, Vasco Rossi ha ridefinito gli standard dei concerti in Italia. Il concerto di Modena Park nel 2017, con oltre 225.000 spettatori in una singola serata, ne è l’esempio più eclatante. La scelta di Roma come città simbolo per questo anniversario ribadisce il suo profondo legame con la Capitale. I concerti, previsti tra il 6 e il 25 giugno 2027, si configurano come uno degli appuntamenti più rilevanti della prossima stagione estiva, inserendosi nella tradizione dei grandi eventi negli stadi italiani.