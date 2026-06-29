Il tour Vasco Live 2026 si è concluso con un successo straordinario: oltre tre milioni di biglietti venduti. L'apice è stato raggiunto a Udine, con due date sold out al Bluenergy Stadium (28-29 giugno). Iniziato a Rimini (29-30 maggio), il percorso ha rafforzato il legame con Vasco Rossi, divenendo uno dei maggiori progetti di musica dal vivo in Europa.

Sul palco, Vasco Rossi ha mostrato una forma eccezionale, esprimendo la gioia: "Finalmente è la nostra festa" e il "pazzesco affiatamento" con la band. Gli arrangiamenti di Vince Pastano hanno infuso nuova energia al repertorio, mantenendone intatta l'identità.

La produzione ha coinvolto 504 persone, con due giorni per lo smontaggio e tre per il rimontaggio delle strutture. Lo spettacolo si è distinto per qualità e innovazione, venendo definito una delle scalette più belle degli ultimi anni.

Tappe significative e ritorni storici

Un aspetto saliente del Vasco Live 2026 è stato il ritorno in location più raccolte, eccetto il parco urbano di Ferrara, dove l'artista è tornato dopo circa quarant'anni. Olbia, tappa dei primi concerti di Vasco Rossi nell'87, ha visto Salmo accogliere il rocker. I concerti sono stati vissuti come eventi comunitari, capaci di attualizzare le grandi canzoni e dimostrare la vitalità di Vasco.

Roma 2027: il Giubileo di Vasco Rossi

Il prossimo capitolo si scriverà a Roma nel 2027, con il "Giubileo di Vasco": una residency di dieci concerti consecutivi allo Stadio Olimpico, per celebrare i cinquant'anni di carriera. Sarà la più ampia residency mai realizzata in Italia, un evento di eccezionale portata. Per un mese intero, la capitale ospiterà il pubblico di Vasco, offrendo una lunga festa musicale che segnerà una nuova pagina nella storia della musica italiana, ripercorrendo la sua carriera.

Con queste iniziative, Vasco Rossi si conferma artefice di eventi dal vivo che influenzano la scena musicale nazionale, unendo spettacolarità e capacità di coinvolgimento. La chiusura del Vasco Live 2026 non è un punto d'arrivo, ma l'inizio di una nuova fase che culminerà nel grande evento romano del 2027.