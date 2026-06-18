Vasco Rossi si prepara a celebrare i suoi 50 anni di carriera con una straordinaria residency di dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma. Gli appuntamenti, che si terranno tra il 6 e il 25 giugno 2027 (precisamente il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno), sono destinati a richiamare nella Capitale oltre 500.000 persone. L'evento, ribattezzato "Giubileo di Vasco", trasformerà Roma in un epicentro per gli appassionati del rocker emiliano e per la musica dal vivo italiana, rappresentando un momento storico per la sua lunga e acclamata carriera.

L'annuncio di questa serie di eventi eccezionali giunge mentre Vasco Rossi è attualmente impegnato in un tour di successo che ha già entusiasmato il pubblico in diverse città, tra cui Rimini, Ferrara e Olbia, e che proseguirà con tappe a Bari, Ancona e Udine. La decisione di organizzare una residency con più date riflette una precisa volontà dell'artista: "trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato". L'obiettivo è creare non un unico mega-evento, ma una "grande festa diffusa", pensata per permettere a un pubblico più ampio di vivere l'esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità, garantendo un'esperienza memorabile a tutti i partecipanti.

Biglietti e accesso prioritario per il Giubileo di Vasco

L'attesa per i biglietti è già palpabile. Gli iscritti al Blasco Fan Club avranno l'opportunità di acquistarli in anteprima a partire dalle ore 12 di lunedì 6 luglio, attraverso il portale vascolive.vivaticket.it. Successivamente, i titolari di carta Mastercard potranno beneficiare di un accesso prioritario ai biglietti dalle ore 12 dell'8 luglio. La vendita generale sarà aperta a tutti a partire dalle ore 12 del 10 luglio, con disponibilità sui principali circuiti di biglietteria: Vivaticket, Ticketone.it e Ticketmaster. Questa serie di concerti rappresenta l'atto conclusivo del "Giubileo di Vasco", una vera e propria festa nazionale che Roma dedicherà al celebre cantautore a partire dalla primavera del 2027.

L'impatto economico e culturale dei grandi eventi a Roma

Le dieci date allo Stadio Olimpico si configurano come un unicum nella storia dei concerti in Italia, promettendo di superare ogni precedente record di affluenza, inclusi i 225.000 spettatori registrati da Vasco Rossi al Modena Park nel 2017. L'impatto di eventi di tale portata sulla Capitale è notevole e ampiamente documentato. Nel triennio 2022-2024, Roma ha generato un impressionante giro d’affari di 2,52 miliardi di euro grazie ai grandi eventi musicali, contribuendo alla creazione di ben 13.000 posti di lavoro. La partecipazione cittadina è altrettanto significativa: il 75% dei romani intervistati, nella fascia d'età tra i 17 e i 74 anni, ha partecipato ad almeno un grande evento negli ultimi tre anni, esprimendo un elevato livello di emozioni positive.

La scelta di Vasco Rossi di concentrare le celebrazioni del suo cinquantennale a Roma conferma la ritrovata attrattiva della metropoli per le grandi manifestazioni. La residency si inserisce perfettamente in questo contesto, consolidando la reputazione della Capitale come polo di riferimento per la musica dal vivo di calibro nazionale e internazionale. Roma si prepara ad accogliere decine di migliaia di fan da ogni parte d'Italia, per una serie di concerti che non solo celebrano mezzo secolo di storia della musica italiana, ma rafforzano anche il ruolo della città come centro culturale e turistico di prim'ordine.