Ventotene, isola simbolo del Manifesto per un’Europa libera e unita, ospita dal 14 al 19 giugno 2026 l’ottava edizione della Summer School e Conferenza internazionale. Organizzata dall’Associazione "Per l’Europa di Ventotene", l’iniziativa si concentra sul tema cruciale "Europa e autonomia strategica. Verso un’Unione più forte, sicura e sovrana", riconoscendo l’importanza della capacità europea di agire autonomamente nello scenario globale.

L’evento riunisce costituzionalisti, giuristi, esperti di relazioni internazionali, rappresentanti istituzionali e giovani ricercatori da atenei italiani ed europei.

L’obiettivo è discutere le trasformazioni e le sfide che ridefiniscono il ruolo dell’Unione, in un contesto segnato da guerre, crisi energetiche, instabilità mediterranea, sviluppo digitale, sicurezza comune e intelligenza artificiale. Andrea Patroni Griffi, professore di Diritto costituzionale all’Università di Napoli Federico II, è presidente e direttore scientifico, mentre Gerardo Santomauro, notaio ed ex sindaco di Ventotene, ricopre il ruolo di segretario.

Il programma della Summer School

I lavori si apriranno il 15 giugno con i saluti di Gerardo Santomauro. La prima sessione, coordinata da Andrea Patroni Griffi, approfondirà il rafforzamento della dimensione politica europea, con interventi di Francisco Balaguer Callejón, Ferdinando Nelli Feroci e Roberto Sommella.

Seguirà una seconda sessione, coordinata da Sergio Marotta, dedicata a sicurezza, energia e digitale, con Mario Esposito e Alessia Fonzi.

Martedì 16 giugno, il focus sarà sulla difesa comune europea. La mattinata, coordinata da Alberto Lucarelli, esplorerà i presupposti e le garanzie con Michele Vellano, Nicola Lupo, Luigi Gianniti, Arianna Vedaschi e Maura Mattalia. Nel pomeriggio, Antonio D’Aloia coordinerà una sessione sulle questioni pratiche e i paralleli giuridici, con Alessandro Sterpa, Giuliano Vosa, Rosanna Fattibene e Michele Francaviglia.

Mercoledì 17 giugno, le sessioni spazieranno da clima, energia e infrastrutture critiche, con David Capitant a coordinare gli interventi di Francesco Tufarelli, Ugo Patroni Griffi, Anna Papa, Filippo Scuto e Michele Corleto, alla governance tecnologica e diritto pubblico europeo, coordinata da Anna Papa, con Giovanni Maria Riccio e Maria Romana Allegri.

Lectio Magistralis e partecipazione

Un momento centrale sarà la Lectio Magistralis di Enrico Letta, presidente dell’Istituto Jacques Delors ed ex presidente del Consiglio italiano. La sua lezione, "Europa, autonomia strategica", analizzerà la capacità dell’Unione di rafforzare competitività, sovranità economica, proiezione globale e processi democratici. L’evento si concluderà con un panel, coordinato da Luca Di Majo, sulla sovranità dei dati nel digitale.

L’VIII Summer School si rivolge a docenti, ricercatori, dottorandi e giovani costituzionalisti per contributi su riforma federale, difesa comune, mercato unico e innovazione europea. La call for papers prevede la scadenza per gli abstract il 19 aprile 2026, la comunicazione delle selezioni il 30 aprile e il perfezionamento dell’iscrizione entro il 17 maggio.

L’invio del testo completo è fissato al 31 maggio. La quota di partecipazione, inclusiva di alloggio e vitto in mezza pensione, è di 400 euro. È possibile partecipare anche come uditori con lo stesso contributo. L’evento si terrà presso la Sala Polivalente di Ventotene.