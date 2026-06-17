La scrittrice, saggista e giornalista abruzzese Monica Pelliccione presenta "Vi racconto L'Aquila" (Masciulli Edizioni), un intenso viaggio nella città designata Capitale italiana della cultura. Il volume si configura come un omaggio personale e corale all’identità aquilana, intessendo suggestioni, memorie e riflessioni sulle trasformazioni vissute dal capoluogo abruzzese.

Arricchito dalla prefazione di Gianni Maritati, caporedattore Rai Uno Cultura, il libro esplora L'Aquila attraverso la prospettiva dell'autrice, già autrice di nove saggi su L'Aquila e l'Abruzzo.

Pelliccione dichiara: “Per raccontare una città bisogna averla impressa sulla pelle. Sentirne il profumo, negli angoli più reconditi, coglierne gli scorci lontani, persi nei tramonti e nelle albe silenziose. Averne condiviso l'infanzia e i giochi di fanciulla, i palpiti adolescenziali e le conquiste, in un perenne divenire di giorni e di vita”. L'opera nasce dal desiderio di svelare “suggestioni sopite e inni di gloria”, in un percorso tra reminiscenze antiche e moderne.

L'Aquila: un viaggio tra memoria e rinascita

"Vi racconto L'Aquila" si configura come un romanzo della memoria, dove giochi di luce, immagini sacrali e racconti vividi compongono una narrazione sospesa tra passato e futuro. Pelliccione guida il lettore tra le architetture, le piazze e i vicoli della città, svelando tesori celati all’occhio disattento.

La città è descritta come un luogo di “bellezza eterna”, un borgo antico percosso dalla furia della natura ma sempre rinato per volontà imperterrita. Tra i monumenti simbolo emergono la fontana delle 99 Cannelle, la basilica di Collemaggio e la chiesa delle Anime Sante.

L'autrice indaga L'Aquila con lenti intime e storiche, proponendo che ogni dettaglio urbano racchiuda un senso di appartenenza e una vocazione alla rinascita. Il testo si propone come uno “scrigno dedicato agli aquilani”, per riscoprire l’identità più autentica della città, e un invito ai turisti a guardare oltre gli itinerari più noti. Pelliccione enfatizza l’importanza del numero 99, cifra ricorrente nell’identità cittadina, e cita simboli, riti, miti e aneddoti che contribuiscono all’immagine di una L’Aquila ricca di mistero e significati stratificati.

Storia, cultura e l'impegno dell'autrice

L’Aquila, fondata nel XIII secolo e due volte nella sua storia, ha visto la sua identità modellarsi tra eventi storici e calamità naturali. “L’Aquila con i suoi ricchi paramenti invita a perdersi tra le chiese e le piazze”, scrive Pelliccione, evidenziando come la città accompagni il visitatore attraverso il dedalo di vicoli e narrazioni, “tra bianchi angolari in cui i gigli sono incastonati come fori dal primaverile incanto”.

Gianni Maritati, nella prefazione, sottolinea come la città sia “in perenne divenire”, sempre alla ricerca dell’1 che le manca per raggiungere un numero tondo, evidenziando la simbologia del 99. La narrazione ripercorre secoli di storia, da Federico II alla Perdonanza Celestiniana.

Monica Pelliccione, giornalista del quotidiano Il Centro, ha ricevuto oltre settanta riconoscimenti nazionali e internazionali, fra cui due premi alla carriera. Ricopre ruoli di prestigio in ambito accademico e culturale: è socio onorario dell’Accademia letteraria Raffaele Viviani, ambasciatrice della Universum International Accademy Switzerland e presidente del Comitato tecnico scientifico del Cammino Europeo di Margherita d’Austria.

L’opera si inserisce in una produzione impegnata nella riscoperta e valorizzazione della memoria, attraversando temi di spiritualità ed esoterismo, e creando un ponte narrativo tra le radici più profonde e la proiezione futura della città. La presentazione ufficiale avrà luogo all’auditorium del Parco all’Aquila, in occasione dei quarant’anni del quotidiano Il Centro, con un dialogo tra l'autrice, il giornalista Giustino Parisse, il direttore del Centro, Luca Telese, e le istituzioni presenti.