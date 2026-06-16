Roma ha reso omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Alberto Sordi, con l'inaugurazione di una statua a lui dedicata. L'opera, che celebra i 106 anni dalla nascita dell'attore, avvenuta il 15 giugno 1920, è stata svelata il 15 giugno 2026 a Villa De Sanctis, nel quartiere Prenestino Labicano. L'evento ha visto la partecipazione di autorità e numerosi cittadini, riuniti per ricordare il grande interprete del cinema italiano.

La scultura, che raffigura Sordi seduto su una panchina, è stata promossa dal V Municipio e dal Comune di Roma per onorare la memoria dell'attore, scomparso nel 2003 e riconosciuto come simbolo del cinema italiano.

Durante la cerimonia, il sindaco Roberto Gualtieri ha evidenziato come Sordi "con le sue interpretazioni ha saputo raccontare vizi e virtù di questa città e del nostro Paese come nessun altro", sottolineando il suo profondo legame con la capitale. Il presidente del V Municipio, Mauro Caliste, ha dichiarato che "Ricordare Alberto Sordi significa onorare Roma e la sua anima più autentica".

La statua: un simbolo popolare e un invito al dialogo

L'opera, ideata dall'artista Antonello Paladino, raffigura Sordi in una posa accogliente, seduto su una panchina in bronzo. Questa scelta invita i visitatori a sedersi accanto alla scultura, creando un dialogo ideale con l'attore, come un simbolo popolare e familiare.

La collocazione a Villa De Sanctis non è casuale: mira a valorizzare uno spazio urbano centrale, quale punto di aggregazione culturale e civile. L'iniziativa vuole anche avvicinare la memoria di Alberto Sordi ai cittadini e alle famiglie dei quartieri popolari, luoghi che hanno spesso ispirato i suoi indimenticabili personaggi, ed è parte delle celebrazioni del 2026 per la sua carriera e per promuovere il patrimonio culturale romano.

Villa De Sanctis: un polmone verde arricchito dalla memoria di Sordi

Villa De Sanctis, uno dei principali parchi pubblici della zona est di Roma, si estende per circa dieci ettari tra via Casilina e via dei Gordiani. Inaugurato nel 1995 e intitolato al filologo Francesco De Sanctis, rappresenta un importante polmone verde per il quartiere, ospitando eventi culturali e sportivi e offrendo ampi spazi ai residenti.

Ha assunto un ruolo centrale nella vita sociale della zona Prenestina, con feste, attività didattiche e manifestazioni artistiche. La statua di Alberto Sordi arricchisce ora l'offerta culturale del parco, consolidandolo come punto di riferimento per ricordare l'attore e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale tra le nuove generazioni.