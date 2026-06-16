Capri torna a splendere con la riapertura di Villa Jovis, la storica residenza dell’imperatore Tiberio situata sul Monte Tiberio. Dopo un significativo periodo di chiusura dedicato a estesi lavori di restauro, il sito archeologico ha riaccolto il pubblico il 16 giugno 2026. Questo evento segna un momento cruciale per la valorizzazione del patrimonio culturale dell’isola e per l’impulso al turismo locale.

L’intervento di riqualificazione ha interessato sia la struttura della villa sia l’intera area circostante, con un’attenzione particolare alla nuova illuminazione.

Quest'ultima è stata progettata per esaltare le peculiarità architettoniche del complesso e consentire l'ammirazione della villa anche dopo il tramonto. L’iniziativa è stata frutto della collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e la Direzione regionale Musei Campania.

Un Restauro che Valorizza la Storia Imperiale

Villa Jovis si conferma come uno dei più importanti siti archeologici di Capri e una delle principali testimonianze dell’epoca imperiale romana sull’isola. Il progetto di restauro ha incluso il consolidamento delle strutture murarie, un’accurata pulizia delle superfici e la sistemazione dei percorsi di visita, rendendo l’esperienza più fruibile e sicura.

La nuova illuminazione, realizzata con tecnologie a basso impatto ambientale, garantisce la valorizzazione del sito senza comprometterne l’integrità storica e paesaggistica.

Edificata tra il 27 e il 37 d.C., la villa fu la residenza prediletta dall’imperatore Tiberio durante gli ultimi anni del suo regno. Il vasto complesso si estende su una superficie di circa 7.000 metri quadrati, offrendo una vista panoramica mozzafiato sul Golfo di Napoli e sulla Penisola Sorrentina. La sua riapertura rappresenta un’imperdibile opportunità per residenti e visitatori di riscoprire uno dei luoghi simbolo della storia e della cultura di Capri.

L'Impegno della Direzione regionale Musei Campania

La Direzione regionale Musei Campania, organismo del Ministero della Cultura, svolge un ruolo fondamentale nella gestione e valorizzazione dei principali musei e siti archeologici della regione.

Le sue competenze spaziano dalla tutela e conservazione alla promozione del patrimonio culturale, operando in sinergia con le soprintendenze e gli enti locali. L’ente si dedica anche alla programmazione di interventi di restauro e all’organizzazione di eventi culturali, con l’obiettivo primario di favorire la fruizione pubblica e approfondire la conoscenza dei beni storici e artistici della Campania.

La riapertura di Villa Jovis si inserisce in un più ampio e ambizioso programma di valorizzazione dei siti archeologici dell’isola di Capri e dell’intera regione. Questo programma pone una forte enfasi sulla sostenibilità e sull’accessibilità dei percorsi di visita, garantendo che il patrimonio culturale sia godibile da un pubblico sempre più vasto e consapevole.