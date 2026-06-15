Il 15 giugno 2026, la città di Torre del Greco ha ospitato la presentazione dei risultati degli interventi di scavo e riqualificazione che hanno interessato Villa Sora. Questa magnifica residenza, annoverata tra le più sontuose ville d’otium di rango senatorio e imperiale sorte lungo la costa campana, fu in gran parte distrutta dalla catastrofica eruzione del Vesuvio del 79 d.C. L’evento si è svolto presso il suggestivo palazzo Vallelonga, inserendosi nel più ampio contesto delle Giornate Europee dell’Archeologia.

Situata in località Calastro, Villa Sora rappresenta un complesso residenziale di età tardorepubblicana e primo imperiale, la cui edificazione risale a circa la metà del primo secolo a.C., con successivi e significativi rifacimenti.

La villa si estendeva per un’impressionante lunghezza di circa 150 metri lungo la linea di costa del Golfo di Napoli, caratterizzata da un impianto scenografico articolato su terrazze che digradavano armoniosamente verso il mare, offrendo una vista privilegiata e un’architettura di grande impatto.

Le nuove indagini e i risultati degli scavi a Villa Sora

Le indagini archeologiche più recenti, avviate nel novembre 2025, rivestono un’importanza storica, essendo le prime di carattere sistematico condotte sul sito dopo oltre trent’anni di inattività. Questi fondamentali interventi sono stati resi possibili grazie a un cospicuo finanziamento di 150.000 euro, stanziato nell’ambito della campagna nazionale di scavi archeologici promossa dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura.

Un contributo essenziale è giunto anche dal Packard Humanities Institute e dal sostegno del Comune di Torre del Greco, attraverso un innovativo progetto Art Bonus.

Gli scavi hanno preso avvio dalla pressante necessità di mettere in sicurezza il fronte nord-est del settore già parzialmente esplorato a cielo aperto tra gli anni ’80 e ’90. Questa operazione ha offerto, al contempo, l’opportunità unica di ampliare significativamente le conoscenze sul complesso residenziale. L’attenzione si è concentrata in particolare sull’ambiente 22, una stanza di dimensioni contenute (circa 10 metri quadrati) ma di eccezionale qualità decorativa, già parzialmente visibile attraverso un cunicolo. Le attività hanno inoltre permesso di rendere più ampia e accessibile l’area visitabile, grazie al prolungamento della tettoia protettiva e alla nuova e funzionale disposizione della passerella per i visitatori.

Ricostruzione storica: l'eruzione del Vesuvio e il destino della villa

La meticolosa lettura stratigrafica condotta durante le indagini ha permesso di ricostruire con sorprendente chiarezza la sequenza degli eventi distruttivi che colpirono Villa Sora nel fatidico 79 d.C. Le violente colate piroclastiche generate dall’eruzione del Vesuvio investirono con forza le strutture della villa, causando il collasso delle coperture e dei soffitti, e il successivo cedimento delle pareti. Questi dati cruciali hanno fornito un contributo inestimabile a una migliore comprensione della storia e della struttura originaria della villa, restituendo nuove e preziose informazioni su uno dei complessi residenziali più significativi e affascinanti dell’intera area vesuviana, un vero e proprio tesoro archeologico che continua a rivelare i suoi segreti.