Vincenzo Salemme celebra cinquant'anni di carriera teatrale riportando in scena la commedia "E Fuori Nevica". Scritta nel 1994, l'opera torna in un tour estivo che inizia il 19 luglio 2026 al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta, con un nuovo allestimento. La tournée prevede dodici repliche fino al 17 settembre, toccando Marina di Pietrasanta, Taranto, Giovinazzo, Matera, Santa Maria di Castellabate, Padula, Sabaudia, Giulianova, Porto di Recanati, Verona (Teatro Romano), Roma (Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”) e Caserta (Reggia di Caserta).

Prodotto da Chi è di scena e distribuito da Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni, lo spettacolo celebra la lunga parabola artistica di Salemme.

"E Fuori Nevica": Cico e il suo messaggio

La commedia "E Fuori Nevica", nata da una proposta di Enzo Iacchetti, ha come fulcro Cico, un protagonista imprevedibile e fuori dagli schemi. Salemme lo descrive come un “eroe”. Cico, con un “equilibrio psicofisico molto particolare”, è un unicum e simbolo di inclusione. Considerata una delle pièce più amate di Salemme (oltre trenta testi in quarant'anni), l'opera veicola un messaggio di superamento degli stereotipi, mantenendo la sua carica comica e l'empatia.

Carriera e tappe del tour

Il tour include luoghi di grande valore storico e culturale come l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, il Teatro Romano di Verona e la Reggia di Caserta.

La carriera teatrale di Vincenzo Salemme iniziò nel 1976 (Tato Russo). Fu poi con Eduardo De Filippo, Carlo Cecchi e Luca De Filippo. Dal 1986, Salemme ha scritto, diretto e interpretato i propri testi, realizzando oltre trenta spettacoli in più di quattro decenni.

Il ritorno di "E Fuori Nevica" celebra non solo un traguardo artistico per Salemme, ma anche la vitalità del teatro italiano contemporaneo.