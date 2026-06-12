La scrittrice americana Virginia Evans ha conquistato l'11 giugno 2026 il prestigioso Women's Prize for Fiction con il suo romanzo d'esordio, 'The Correspondent'. L'opera, già destinata a una trasposizione cinematografica, arriverà in Italia il 23 giugno, pubblicata da Rizzoli con il titolo 'Tutte le mattine di Sybil'. Questa edizione italiana, di 384 pagine e al costo di 18,50 euro, introduce un'opera di successo internazionale nel panorama letterario nazionale.

Il Women's Prize for Fiction, tra i maggiori riconoscimenti letterari internazionali per le scrittrici, ha premiato 'The Correspondent' nell'edizione 2026.

Assegnato annualmente in Inghilterra a un romanzo scritto da una donna, senza limiti di nazionalità, il premio valorizza il contributo femminile alla letteratura contemporanea. La vittoria di Evans l'11 giugno la inserisce nell'albo d'oro di un riconoscimento che ha celebrato autrici di fama mondiale e accresciuto la presenza di voci femminili.

Il romanzo vincitore e la sua trama

La giuria del Women's Prize ha motivato il riconoscimento per la capacità del romanzo di affrontare temi universali attraverso una figura di donna autentica e moderna. Il titolo originale, 'The Correspondent', è già oggetto di interesse per la futura trasposizione cinematografica. In Italia, il libro uscirà come 'Tutte le mattine di Sybil', una scelta editoriale per adattare il titolo al pubblico nazionale.

La scrittrice è stata elogiata per la sua abilità nel narrare la storia di Sybil, la protagonista che guida il lettore in un percorso di consapevolezza e resilienza.

Storia e rilevanza del Women's Prize

Istituito nel 1996, il Women's Prize for Fiction è un riconoscimento annuale per romanzi scritti in inglese da donne e pubblicati nel Regno Unito. Si è affermato come punto di riferimento internazionale, promuovendo nuove autrici e sostenendo carriere letterarie. Tra le vincitrici passate si annoverano Zadie Smith, Chimamanda Ngozi Adichie e Ali Smith. L'edizione 2026 ha visto una giuria composta da scrittrici, giornaliste e figure culturali britanniche, che ha premiato Evans tra le finaliste, tra cui figurava anche Lyse Doucet con 'The Finest Hotel in Kabul'.

Il riconoscimento include un premio in denaro e un supporto alla diffusione internazionale, evidenziato dalla rapida pubblicazione italiana di Rizzoli. Il premio è considerato cruciale per la promozione di una letteratura femminile diversificata e contemporanea.