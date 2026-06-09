L'undicesima edizione del Virtuoso e Belcanto Festival si terrà dal 21 luglio al 2 agosto 2026, animando Lucca, Firenze e Pisa con oltre quaranta appuntamenti musicali. Quest'anno, il festival si distingue per un profondo messaggio etico e culturale: la musica come strumento di pace, dialogo e convivenza tra le culture, rafforzato dalla collaborazione con la Barenboim‑Said Akademie di Berlino. L'evento unisce giovani musicisti da ogni parte del mondo e maestri di fama internazionale, offrendo concerti, conferenze e momenti di approfondimento su temi cruciali come la pace e il ruolo della donna nella musica.

Il progetto sinfonico centrale “Musica e Pace”, diretto da Nabil Shehata e con il violoncellista Claudio Bohórquez come solista, è il cuore pulsante del festival. Questa iniziativa vede la partecipazione dei giovani talenti del festival e dei musicisti della Barenboim‑Said Akademie, un'istituzione che promuove l'incontro tra artisti israeliani, palestinesi e provenienti dal Medio Oriente e Nord Africa, sottolineando l'importanza del dialogo interculturale. Il concerto di chiusura del 2 agosto rappresenterà l'apice di questa straordinaria collaborazione istituzionale, unica nel suo genere, coinvolgendo i musicisti del festival, la Barenboim‑Said Akademie di Berlino e la Fundación Pública Andaluza Barenboim‑Said di Siviglia.

Sul podio dell'Orchestra V&B salirà Nabil Shehata, affiancato da Claudio Bohórquez per un'interpretazione delle celebri Variazioni Rococò di Čajkovskij.

Eventi e collaborazioni di spicco

Per il secondo anno consecutivo, Federico Maria Sardelli guiderà l’Ensemble V&B Barocco nel “Progetto Lulli” (26 luglio), un'iniziativa dedicata alla riscoperta del Seicento musicale francese. Questo progetto è frutto della collaborazione con il Consolato francese, l’Istituto francese di Firenze e il Centre de Musique Baroque di Versailles. Il concerto inaugurale del 21 luglio sarà affidato a Imogen Cooper, che proporrà un repertorio incentrato su Beethoven e Schubert. Il ricco cartellone include anche interpreti di prestigio come Boris Berman, Wei‑Yi Yang e Till Fellner, insieme a giovani promesse quali Ruben Micieli, artista in residenza 2026 e finalista italiano al Premio Chopin 2025.

Il festival riserva inoltre particolare attenzione all’inclusione e all'approfondimento tematico. La musicista e divulgatrice Hildegard De Stefano condurrà due conferenze nell’ambito “Musica & Donna”, esplorando l’eredità interpretativa di Wanda Landowska e Zhu Xiao‑Mei. La pianista Joanna MacGregor, il 31 luglio, indagherà le contaminazioni tra musica d’arte e tradizioni popolari.

Lucca, cantiere musicale e omaggio a Kurtág

Confermando la sua vocazione di polo per la trasmissione della conoscenza musicale tra generazioni, il Virtuoso e Belcanto Festival si impegna a consolidare Lucca come un cantiere musicale permanente, aperto all’Europa e al mondo. Questa edizione celebra anche il centenario della nascita di György Kurtág, importante compositore ungherese.

La città di Lucca, cuore del festival, vanta una storica tradizione musicale, avendo dato i natali a figure come Giacomo Puccini. Il festival valorizza il territorio estendendosi a Firenze e Pisa, città che arricchiscono l'offerta con i loro spazi storici e istituzioni culturali. L'ampia collaborazione tra enti e il coinvolgimento di artisti internazionali e giovani talenti ribadiscono l'obiettivo di promuovere la pace e la comprensione attraverso il linguaggio universale della musica.