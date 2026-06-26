La città di Visby, sull'isola svedese di Gotland, è il cuore del celebre Festival della Democrazia, noto anche come "Settimana di Almedalen" (Almedalsveckan). Dal 25 giugno 2026, l'evento ha registrato un'affluenza eccezionale, con oltre 35.000 persone nella settimana inaugurale, sottolineandone il ruolo centrale nella vita pubblica svedese. Questa manifestazione annuale, che coinvolge centinaia di eventi paralleli, offre a cittadini, politici, rappresentanti della società civile e media l'opportunità di confronto libero su temi di interesse collettivo.

Incontri, dibattiti e manifestazioni pubbliche animano piazze e strade del centro storico di Visby, Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco con un centro medievale conservato. L'edizione 2026 ha superato le 35.000 presenze, grazie a un ricco programma di iniziative culturali, presentazioni di libri, dibattiti politici e spazi di dialogo informale, momento cruciale per la democrazia partecipativa in Svezia.

Festival della Democrazia: il modello nordico

Il Festival della Democrazia a Gotland è un punto di riferimento per il modello di società aperta e dialogante tipico della Svezia. L'isola, nel Mar Baltico, si trasforma in un vasto forum all'aperto dove attori della politica nazionale, ONG e associazioni, intessono un confronto diretto con il pubblico.

L'edizione 2026 enfatizza inclusione e pluralismo, con attenzione al coinvolgimento di giovani e società civile. Visby, con le sue antiche mura e piazze, ospita incontri tra politici di ogni schieramento e cittadini, favorendo un dialogo libero.

Almedalsveckan: storia e ruolo di Visby

Le radici del festival risalgono agli anni Settanta, quando un discorso pubblico a Visby diede il via a una serie di appuntamenti che si sono istituzionalizzati, diventando un evento civico chiave in Svezia. Visby, nota per il suo patrimonio artistico e architettonico, è fondamentale nel preservare questa tradizione, offrendo un contesto unico di incontro tra cultura, politica e società. Durante Almedalsveckan, le mura medievali e le strade si trasformano in spazi aperti di discussione, stimolando la partecipazione attiva. L'evento ha contribuito a forgiare in Svezia un originale modello di democrazia, basato su apertura, dialogo e trasparenza, riconosciuto internazionalmente.