Il Comune di Agropoli ha ufficialmente presentato il cartellone degli eventi estivi per il 2026, denominato "Vivi 2026", un'iniziativa che si preannuncia ricca di appuntamenti con la partecipazione di numerosi artisti di rilievo nazionale. Il programma è stato illustrato dal sindaco Roberto Mutalipassi e dall'assessore al Turismo e Spettacolo Roberto Apicella, evidenziando l'impegno dell'amministrazione nel proporre un'offerta culturale e di intrattenimento di alto livello. Tra i nomi di spicco che animeranno l'estate agropolese figurano la celebre cantante Anna Oxa, i comici Francesco Paolantoni, Paolo Caiazzo e Peppe Iodice, l'artista Valentina Stella, l'energia di Paolo Belli e la sua Big Band, e il gruppo pop The Kolors.

Un calendario estivo ricco e variegato

Il calendario di "Vivi 2026" si estenderà per tutta la stagione calda, con eventi programmati da luglio a settembre. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse e suggestive location della città di Agropoli, tra cui l'area portuale, ideale per grandi eventi musicali, e il caratteristico centro storico, che farà da cornice a spettacoli più intimi. L'obiettivo primario dell'iniziativa è offrire un'estate ricca di spettacoli musicali, teatrali e di puro intrattenimento, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. L'amministrazione ha espresso la volontà di puntare su un programma di qualità, capace di attrarre sia i residenti che un elevato numero di turisti, proponendo una selezione variegata di eventi, studiata per tutte le fasce di età e per soddisfare gusti differenti.

Agropoli: polo di attrazione turistica nel Cilento

Agropoli, incantevole località situata nel cuore del Cilento, si conferma una destinazione turistica che negli ultimi anni ha investito significativamente nella promozione di eventi culturali e musicali. Queste iniziative sono considerate strategiche per la valorizzazione del territorio e per il rilancio dell'offerta turistica locale. L'amministrazione comunale ha sottolineato l'importanza di tali manifestazioni per favorire un costante afflusso di visitatori durante la stagione estiva, contribuendo a rafforzare l'immagine della città. Il programma "Vivi 2026" si inserisce pienamente in questa strategia di crescita e consolidamento, proponendo appuntamenti che spaziano dalla musica al cabaret.

Attraverso il coinvolgimento di artisti di fama nazionale, Agropoli mira a offrire occasioni di intrattenimento di alto livello, consolidando la propria posizione come vivace centro di attrazione turistica.