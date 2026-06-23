Il Ravenna Festival presenta in prima assoluta lo spettacolo “Voci nella Piazza”, un omaggio a Teodorico, re dei Goti, a 1.500 anni dalla sua morte. L'appuntamento è fissato per mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 23.30, in Piazza del Popolo, davanti alle suggestive colonne veneziane. L'iniziativa trasforma le pietre della piazza in protagoniste di un racconto animato, con giovanissimi interpreti che ne restituiscono la voce e la memoria storica.

La regia e la drammaturgia della pièce sono firmate da Cristina Mazzavillani Muti, con la sceneggiatura di Patrizia Poggi e un epilogo poetico curato da Flavio Caroli.

Lo spettacolo trae ispirazione dal racconto omonimo della storica dell’arte Cetty Muscolino, contenuto in “Serenissima Ravenna” (Gruppo Moderna, 2026), e dal testo “Il mausoleo di Teodorico. Non solo sassi. Un singolare percorso dentro al cuore degli Ostrogoti” dell’architetto Valter Piazza (Maggioli, 2020). Sul palco, giovani attori vestono i panni di Teodorico, dei santi Vitale e Apollinare e di una ragazza, affiancati da un coro di bambini. Le musiche e le sonorità sono affidate alle installazioni e percussioni di Simone Beneventi e alla voce narrante di Alessandro Rossi.

L’allestimento scenico è curato da Roberto Mazzavillani, i costumi da Manuela Monti e le luci da Marco Rabiti. L’ingresso è libero, con posti a sedere non numerati che possono essere prenotati a partire da lunedì 15 giugno tramite il sito del festival.

Prima dello spettacolo, alle 21.30, è previsto un incontro-svelazione già sold-out con lo storico dell’arte Jacopo Veneziani presso il Mausoleo di Teodorico, seguito da una camminata attraverso la Ravenna dei Goti fino alla piazza.

Un racconto che anima monumenti e memoria

“Voci nella Piazza” trasforma simbolicamente il paesaggio urbano in un palcoscenico storico vivo. Le colonne veneziane, scolpite da Pietro Lombardi nel 1483 con mascheroni, delfini, cavallucci e segni zodiacali, vengono richiamate da Cristina Muti con parole che restituiscono loro respiro. La regista sottolinea come «ogni giorno attraversiamo la bella piazza, senza guardare, senza salutare, senza accarezzare quei bambini, quel mascherone, quei segni zodiacali, che piano piano vanno scomparendo, rientrando all’interno del materiale lapideo».

Il testo drammaturgico tenta di recuperare poeticamente questa dissoluzione. I tre personaggi principali dialogano tra loro: Vitale si rivolge a Teodorico dicendo «Tu hai scolpito nella pietra la stessa geometria che io ho sempre cercato», e prosegue: «Siamo tre voci dello stesso cammino. A volte la pietra unisce ciò che gli uomini hanno diviso».

Il contesto del festival e il significato della data

La XXXVII edizione del Ravenna Festival, intitolata “Nacque al mondo un sole” e dedicata a san Francesco d’Assisi per l’ottavo centenario della sua morte, si svolge dal 21 maggio all’11 luglio 2026. La rassegna offre oltre cento spettacoli con più di mille artisti coinvolti, sotto il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Emilia‑Romagna e del Comune di Ravenna.

“Voci nella Piazza” si inserisce tra le proposte teatrali della rassegna, in un periodo ricco di eventi sinfonici, musicali e coreografici. L'omaggio notturno a Teodorico segue appuntamenti significativi dell'edizione 2026, come i concerti di Riccardo Muti con l’Orchestra Cherubini e la masterclass corale «Cantare amantis est» al Palazzo Mauro De André, tenutisi il 1° e 2 giugno, che hanno visto la partecipazione di migliaia di voci da tutta Italia. Lo spettacolo notturno rappresenta una tappa cruciale nella riflessione del festival sulla voce, il rito, la storia e il paesaggio urbano.

In questa cornice, la piazza diventa uno spazio di memoria partecipata: i quattro giovani attori e il coro di bambini animano non solo figure storiche ma anche il rapporto contemporaneo con la città.

Tra geometrie antiche, pietre mute e voci che emergono, i bambini «non danno voce ai personaggi: danno voce alla pietra dimenticata. […] I bambini, sul palco, chiuderanno gli occhi e in coro diranno: “Sento che sono vivo, che se chiudo gli occhi volo”». L’appuntamento di mercoledì 24 giugno è concepito come un momento immersivo per ascoltare Ravenna e i suoi strati storici, da chi li ha scolpiti a chi li attraversa con gli occhi del presente.