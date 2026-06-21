Il concetto di viaggio si evolve, trasformandosi in why-cation: la motivazione personale assume un ruolo centrale nella selezione di destinazioni e itinerari. Questa tendenza, che ridefinisce l'esperienza turistica, è stata rilevata in diversi report di settore. Il viaggio non è più incentrato unicamente sulla meta, ma sulle passioni e sugli interessi che spingono il viaggiatore a partire.

Un'analisi di settore indica che il 40% dei viaggiatori pianifica i propri spostamenti basandosi sulle esperienze desiderate, piuttosto che sulla destinazione in sé.

In risposta a questa evoluzione, Fiera Milano lancia Why – Travel by Motivation, un nuovo progetto espositivo nell'ambito della prossima Bit, in programma dal 9 all’11 febbraio 2027. L'iniziativa mira a proporre un'interpretazione inedita dell'offerta turistica, focalizzandosi sulla ragione profonda del viaggio e sulle motivazioni che guidano le scelte dei viaggiatori.

Il format Why e gli obiettivi della Bit 2027

Il progetto Why è stato ideato per trasformare le nuove motivazioni e le modalità di viaggio in opportunità concrete per gli operatori e i professionisti del turismo internazionale. L'iniziativa si propone di offrire al mercato una nuova chiave di lettura del settore, interpretando l'evoluzione del modo di viaggiare.

Questo format introduce un vero e proprio cambio di paradigma: le travel motivations diventano i driver principali per costruire e rafforzare le relazioni tra buyer, operatori e professionisti. Why è strutturato in sette cluster tematici, che riflettono le tendenze più significative della domanda internazionale. L'obiettivo è stimolare un dialogo più mirato ed efficace tra domanda e offerta, fornendo agli addetti ai lavori gli strumenti necessari per comprendere i bisogni e le tendenze emergenti dei viaggiatori globali.

Il turismo esperienziale: contesto e prospettive

Il fenomeno della why-cation si inserisce in una trasformazione più ampia del turismo contemporaneo. Si assiste a un passaggio dalla semplice visita di una destinazione a un'esperienza personalizzata, modellata sull'identità, le passioni e le esigenze individuali.

Questa evoluzione è confermata da indagini di settore, che mostrano come il 40% dei viaggiatori prediliga le attività desiderate rispetto alla fama della meta.

La Bit, Borsa Internazionale del Turismo, si conferma da decenni un punto di riferimento cruciale per il settore, accogliendo operatori e buyer internazionali nei padiglioni di Fiera Milano. L'introduzione di Why – Travel by Motivation, nel programma dal 9 all’11 febbraio 2027, rappresenterà un momento chiave per analizzare come la motivazione individuale stia ridefinendo le strategie degli operatori. Questa iniziativa si colloca nel più ampio contesto dello sviluppo del turismo esperienziale e motivazionale, dimostrando attenzione ai mutamenti della domanda e offrendo nuovi strumenti interpretativi agli attori del mercato.