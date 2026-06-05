La 54ª edizione della Biennale Teatro, in scena a Venezia, si conferma un crocevia internazionale per le arti performative, accogliendo oltre duecento artisti provenienti da Grecia, Giappone, Indonesia, India, Africa e Pacifico. Sotto la direzione artistica dell’acclamato attore statunitense Willem Dafoe, il festival propone un ricco calendario di cinquantacinque appuntamenti che attraversano culture e linguaggi scenici differenti. L’obiettivo è offrire al pubblico nuove prospettive e modalità innovative di interpretazione del teatro contemporaneo.

Il tema centrale di questa edizione è “Alter Native”, un invito a riflettere sul cambiamento e sulle radici culturali, come spiegato dallo stesso Dafoe.

“Alter Native”: un dialogo globale tra scene e tradizioni

Il programma del festival si distingue per la sua straordinaria varietà, includendo undici tra produzioni e coproduzioni, dieci prime assolute, due europee e quattro italiane. Tra gli eventi di punta, il concerto-spettacolo “Cries” dei greci Christos Stergioglou e Alexandros Drakos Ktistakis, ispirato a temi di migrazione e memoria collettiva. Di grande rilievo è anche la trilogia di Mario Banushi, insignito del Leone d’argento, che esplora riti e tradizioni ancestrali legati all’infanzia albanese.

Dall’Estremo Oriente, Satoshi Miyagi porta in scena “Mugen Noh Othello”, una reinvenzione di Shakespeare attraverso il rituale del teatro Mugen-Noh. Dal Sud-Est asiatico, la compagnia Bumi Purnati Indonesia presenta due opere ispirate a eventi storici e letterari locali, arricchendo il panorama internazionale del festival.

Spazio ai giovani talenti e omaggi ai maestri del teatro

La Biennale Teatro dedica particolare attenzione alle nuove generazioni attraverso il Biennale College, un programma per gli under 30, e la partecipazione di importanti scuole di teatro italiane. Tra le nuove voci, spiccano il debutto di Alberto Colombo Sormani e le opere di Davide Pascarella, Bruna Bonanno e Jacopo Giacomoni.

L’Italia è rappresentata anche da Emma Dante, che presenta in prima assoluta “I fantasmi di Basile”, ispirato all’immaginario barocco delle favole, e da Davide Iodice con “Promemoria”, una performance sul teatro come relazione umana collettiva. Il festival include inoltre laboratori e workshop guidati da artisti e critici di rilievo. Un toccante omaggio è riservato al grande maestro Bob Wilson, con materiali provenienti dall’Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC). La rassegna si conferma così un punto di incontro dinamico tra tradizione e innovazione, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire nuovi sguardi e forme espressive da ogni angolo del mondo.