I film di famiglia si trasformano in materia viva per raccontare un territorio, le sue comunità e la sua memoria collettiva.

È questo il cuore di Wunderkamera, progetto di alta formazione e produzione artistica curato dall’Archivio Superottimisti, che il 6 giugno arriva a Torino, negli spazi di Casa Luft, nell’ambito delle iniziative speciali del Festival CinemAmbiente.

Al centro dell’iniziativa ci sono quattro giovani artisti e altrettante opere nate dal confronto con la comunità di Fobello e della Val Mastallone, attraverso un patrimonio di home movies raccolti e digitalizzati nel corso degli anni.

Un percorso che mette in dialogo memoria e contemporaneità, coinvolgendo studenti e neolaureati provenienti da diversi paesi e formazioni.

Tra i protagonisti figurano l’artista iraniana Sara Mohammadi Jouzdani, autrice della performance di teatro-danza per spettatore unico "Memoria che mi attraversa", e il regista russo Dmitry Akatov, firmatario del cortometraggio "Ultimo Stambecco", che intreccia materiali d’archivio e finzione.

Il progetto si completa con il documentario "Fobello 2045 - Memorie dal passato" di Giulia Livigni e con il libro fotografico d’artista "Dove la cenere fiorisce" di Giulia Magra.

La giornata del 6 giugno sarà articolata tra performance, installazioni e proiezioni, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire come un piccolo borgo alpino possa diventare punto di partenza per linguaggi artistici contemporanei e internazionali.

"L'obiettivo di Wunderkamera è stato mettere in relazione una comunità di montagna con giovani artisti italiani e stranieri attraverso gli home movies raccolti sul territorio", spiegano i curatori Giulio Pedretti e Giulia Carbonero. "Il progetto dimostra come gli archivi possano generare nuove forme di creatività e offrire uno sguardo originale sul passato e sul futuro delle comunità locali".

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, mentre per assistere alla performance teatrale è richiesta la prenotazione.