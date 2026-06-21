Il 21 giugno si celebra la Giornata internazionale dello Yoga, un’occasione per avvicinarsi a questa antica disciplina indiana e per programmare approfondimenti estivi o annuali. La pratica, volta al benessere psicofisico e alla riconnessione con sé stessi, trova in Italia numerosi spazi di valorizzazione. Tra questi, Lignano Sabbiadoro, con il faro rosso e la laguna sullo sfondo, offre scenari ideali per dedicarsi a rituali rigeneranti, sia sulla spiaggia libera che attraverso i percorsi proposti sul lungomare.

Per l’estate 2026, Lignano Pineta propone un ricco calendario di attività gratuite outdoor dedicate al benessere, rivolte a residenti e ospiti.

Gli appuntamenti, distribuiti tra giugno e agosto, includono diverse varianti di yoga – come il Sup Yoga praticato direttamente sull'acqua, l'Odaka Yoga ispirato al movimento dell'oceano, e lo yoga in Casone nella Riserva del Fiume Stella – ma anche camminata metabolica, nordic walking e forest bathing. È possibile prenotarsi a queste iniziative tramite una piattaforma multilingue. Ogni venerdì, dalle ore 8.00, il Parco del Mare ospita lezioni di yoga condotte da Nico Perosa. Inoltre, il 21 giugno, lo stesso Parco del Mare di Lignano Pineta si trasforma in uno spazio interamente dedicato al benessere e al movimento consapevole, con dodici sessioni gratuite – sei al mattino e sei al pomeriggio – che includono yoga, respirazione, meditazione e Tai chi, animate da una decina di insegnanti.

Le esperienze di rilassamento sono integrate anche da pratiche meditative come il Sound Bath.

Benessere e tutela ambientale a Lignano Pineta

Il vasto programma di attività gratuite a Lignano Pineta, che comprende yoga nella pineta, forest bathing e nordic walking, si inserisce in una filosofia territoriale che privilegia il benessere e il contatto con la natura. Il Parco del Mare, fulcro di questi eventi, è parte integrante di un progetto di salvaguardia degli 11 ettari di pineta demaniale locale, sviluppato in collaborazione con docenti dell’Università di Udine e altri professionisti. L’incremento del rapporto con la natura e il crescente interesse del pubblico sono evidenziati dal presidente della Società Lignano Pineta, Giorgio Ardito, il quale sottolinea come “il numero dei partecipanti cresce di stagione in stagione”.

In quest'ottica, un convegno dedicato alle pratiche outdoor e alla preservazione ambientale è in programma per il 31 luglio presso il PalaPineta, situato all’interno del Parco del Mare di Lignano Pineta.

L’attenzione alla dimensione comunitaria e al benessere personale si manifesta anche attraverso attività pensate per avvicinare adulti, bambini e praticanti di ogni livello allo yoga e alle discipline complementari, promuovendo un accesso libero e una prenotazione agevolata.

Itinerari di yoga e benessere in Italia e nel mondo

Oltre a Lignano, numerose altre destinazioni in Italia offrono esperienze di yoga in contesti naturali suggestivi. A Courmayeur, le lezioni si svolgono all’aria aperta nella Val Veny e Val Ferret, nei centri sportivi e nei centri benessere che propongono percorsi termali.

Nelle Langhe, a La Morra, l'Antica Dimora Dosio permette di praticare Hatha Yoga e Vinyasa Flow tra i filari delle vigne, immersi nei profumi della campagna. In Sardegna, il Chia Laguna Nature Resort propone lo “Yoga in the Wild”, valorizzando scenari incontaminati affacciati sul mare e sulla macchia mediterranea. In Toscana, il Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat combina il Vinyasa Yoga con camminate nella Val d’Orcia e ginnastica respiratoria, integrate dai benefici delle acque termali, con esperienze di riequilibrio disponibili fino a ottobre.

La Giornata dello Yoga assume una risonanza globale grazie a proposte internazionali. A Marrakech, le sessioni si tengono negli storici giardini de La Mamounia, tra palme, agrumi e vedute sulla Medina e le montagne dell'Atlas.

A Vienna, lo yoga torna nei parchi storici come il Burggarten e l’Augarten, con la possibilità di praticare anche sup yoga sul Danubio. In California, le esperienze spaziano dallo yoga sospeso con amache a San Luis Obispo, al benessere tra i gatti al Cat Therapy di Santa Barbara, fino ai percorsi immersivi nella natura del Lake Tahoe Yoga e dell’Ojai Valley Inn. L’obiettivo comune di tutte queste iniziative è stimolare la riconnessione con sé stessi, sfruttando la biodiversità, i suoni naturali e l’energia dei paesaggi, rendendo la pratica accessibile in molteplici varianti e contesti nel segno del benessere globale.