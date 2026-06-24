Una serata speciale a Roma ha visto protagonisti Zendaya e Tom Holland per il lancio di "Spider-Man: Brand New Day", il nuovo attesissimo capitolo della saga Marvel. Diretto da Destin Daniel Cretton, il film arriverà nelle sale italiane dal 29 luglio. L'evento, tenutosi il 23 giugno 2026 all'esterno di Castel Sant'Angelo, ha trasformato l'iconica fortezza in uno scenario suggestivo, illuminato dai colori rosso e blu del supereroe e animato da proiezioni e videomapping a tema. Zendaya, che ha sfoggiato un elegante abito vintage Armani del 1990 con un motivo a ragnatela, ha percorso il blue carpet insieme al marito Tom Holland, attraversando il ponte di Castel Sant'Angelo tra l'entusiasmo di fotografi, stampa, romani e turisti.

Nel nuovo film, Holland riprende i panni di Peter Parker/Spider-Man, mentre Zendaya torna a interpretare l'ex fidanzata del supereroe, Michelle “MJ” Jones-Watson. I due attori hanno ricordato di essersi conosciuti esattamente dieci anni fa, durante le riprese di "Spider-Man Homecoming", il primo capitolo del reboot prodotto da Sony Pictures, di cui "Brand New Day" è il quarto episodio. Durante l'incontro con la stampa, Zendaya ha condiviso la sua prospettiva sull'evoluzione dei personaggi: “È sempre divertente tornare ad esplorare e anche cercare di capire chi sono diventati questi personaggi, cosa possiamo portare loro in più ogni volta. Sono maturati loro e noi”. Holland, vestito con un raffinato abito Louis Vuitton, ha aggiunto una riflessione sul cuore del personaggio: “Ho sempre pensato che fosse Spider-Man a rendere speciale Peter Parker.

Ma poi ho capito che in realtà è Peter Parker a rendere speciale Spider-Man, e credo che sia per questo che la gente lo ama così tanto: non è l'eroe, ma l'essere umano a cui ci affezioniamo”.

L'incanto di Roma per il lancio di Spider-Man

La scelta di Castel Sant'Angelo come cornice per la presentazione del film ha creato una sinergia affascinante tra il simbolismo eroico di Spider-Man e il profondo valore storico e iconografico del monumento romano. La location, avvolta da effetti luminosi e proiezioni spettacolari, ha offerto un'atmosfera unica ai partecipanti, esaltando la dimensione internazionale e lo spettacolo della saga Marvel. Uscendo dalla fortezza, Zendaya e Holland hanno salutato centinaia di fan radunati lungo il Lungotevere, a testimonianza dell'impatto globale e trasversale del celebre personaggio.

Nel corso della serata, gli attori hanno anche espresso il loro profondo legame con la capitale italiana. Holland ha dichiarato: “Adoro Roma, penso sia una delle città più belle, se non la più bella in assoluto. Mi piace molto l'atmosfera che si respira, una città che rende omaggio a tutta la sua storia, e penso che, sai, le strade siano bellissime… anche se oggi fa davvero caldo”.

"Brand New Day": trama, temi e un cast stellare

"Spider-Man: Brand New Day" si apre con una premessa narrativa sorprendente: un mondo in cui nessuno ha più memoria di Peter Parker o Spider-Man. Holland ha osservato che il film mira a rappresentare anche gli eroi di tutti i giorni: “Credo che il film possa in qualche modo rappresentare stavolta anche gli eroi di tutti i giorni, quelli sconosciuti”.

Zendaya ha evidenziato come la pellicola trasmetta un messaggio di ottimismo e speranza: “A volte non mi sento molto ottimista, ma poi vedo molta speranza nei miei nipoti, nei miei amici, nella mia famiglia e in lui. Penso che siano queste le cose che mi rendono felice ogni giorno e mi danno la forza di andare avanti. E credo che gran parte del film parli proprio di questo: del bisogno di quel sostegno, del bisogno di quell'amore”.

La produzione di questa nuova avventura, ancora una volta a cura di Sony Pictures, si inserisce in un percorso decennale che ha visto Zendaya e Holland collaborare e che, nella prima parte del 2026, li ha uniti anche in matrimonio, una notizia mantenuta segreta fino a poche settimane fa.

Oltre ai due protagonisti, il cast include attori come Jacob Batalon. Le strategie promozionali del film coinvolgono anche personalità del mondo dei social media, come Jordan Howlett, apparso con il cast in un recente video promozionale internazionale. L'uscita globale di "Spider-Man: Brand New Day" è fissata tra il 29 e il 31 luglio.

La serie di film reboot, iniziata nel 2017 con "Spider-Man: Homecoming", ha consolidato la popolarità dei suoi interpreti, offrendo al pubblico una lettura contemporanea e più personale dell'icona Marvel. Eventi speciali come quello di Castel Sant'Angelo a Roma sottolineano il forte legame tra il grande cinema internazionale e le città storiche, valorizzando la capitale italiana come scenario d'eccezione per le produzioni globali.