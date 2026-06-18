L'attrice premio Oscar Zoe Saldaña sarà l'ospite d'onore a Piazza San Cosimato, a Roma, per un importante incontro con il pubblico. L'evento seguirà la proiezione del film "Emilia Pérez", opera che ha già conquistato critica e pubblico internazionale. Questa serata speciale si inserisce nella programmazione estiva dedicata al grande cinema, offrendo agli spettatori romani l'opportunità di dialogare con una delle interpreti più note del panorama cinematografico contemporaneo. Saldaña salirà sul palco insieme al regista Jacques Audiard, autore di "Emilia Pérez", e a Enrico Maria Artale, regista della serie "Il Profeta", ispirata a un'opera precedente di Audiard.

"Emilia Pérez": successi e trama

Il film "Emilia Pérez" si è affermato come una delle pellicole più significative e acclamate della recente stagione cinematografica, riscuotendo grande successo. Diretto da Jacques Audiard, il lungometraggio ha collezionato numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio della Giuria al Festival di Cannes e quattro Golden Globe. La sua risonanza è culminata con due statuette agli Oscar: una per la miglior attrice non protagonista, assegnata a Zoe Saldaña per la sua interpretazione, e l'altra per la miglior canzone originale. La trama di "Emilia Pérez" affronta temi di identità e trasformazione. La storia segue Rita, un'avvocatessa che riceve un'offerta inaspettata: aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi affari illeciti e a realizzare il suo sogno di diventare la donna che ha sempre desiderato essere.

Incontro con i protagonisti a Roma

L'appuntamento a Piazza San Cosimato offre un'occasione privilegiata per il pubblico romano di approfondire con i protagonisti i temi e il percorso creativo di "Emilia Pérez". La presenza di Jacques Audiard e Zoe Saldaña, affiancati da Enrico Maria Artale, arricchisce il dialogo tra autori e spettatori, un momento di grande valore culturale. L'iniziativa si inserisce nel programma de "Il Cinema in Piazza", la celebre manifestazione promossa dalla Fondazione Piccolo America, che ogni anno trasforma le piazze di Roma in sale cinematografiche a cielo aperto, ospitando registi e interpreti di fama internazionale per proiezioni e incontri.