Il listino 2026 di 01 Distribution è stato ufficialmente presentato da Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, in occasione della manifestazione Ciné – Giornate di Cinema a Riccione. L'annuncio ha delineato una strategia chiara per il prossimo anno, focalizzata su una selezione di titoli che mira a unire i grandi autori italiani, i registi emergenti e le produzioni internazionali. L'obiettivo è valorizzare le radici profonde del cinema italiano, promuovendo al contempo l'innovazione e prestando particolare attenzione ai nuovi talenti e ai progetti di ampio respiro.

Autori affermati e nuove voci nel listino 2026

Il cuore del listino 2026 è rappresentato dalle nuove opere di maestri del cinema italiano. Tra i film più attesi spiccano infatti 'Succederà questa notte' di Nanni Moretti, 'Scherzetto' di Mario Martone e 'Nessun dolore' di Gianni Amelio, a conferma della centralità degli autori nella visione produttiva di 01 Distribution. Accanto a queste firme prestigiose, trovano spazio le opere di giovani e promettenti registi, espressione di un mix generazionale che caratterizza la strategia di Rai Cinema. Tra questi figurano Andrea Pallaoro con 'The Echo Chamber', Paolo Strippoli con 'L’estranea', Nicola Prosatore con 'Je so pazzo' e Valerio Lundini con 'Cambogia'.

Il catalogo include anche titoli di registi già affermati e apprezzati dal grande pubblico, come Paolo Genovese, che dopo il successo di 'Follemente' torna con 'Il rumore delle cose nuove', e Massimiliano Bruno con la sua ultima fatica, 'Un tranquillo funerale di famiglia'.

Progetti di grande impatto e respiro internazionale

Tra le produzioni più significative annunciate, si distingue 'Bianco' di Daniele Vicari, un film che ripercorre la celebre spedizione di Walter Bonatti, con l'interpretazione di Alessandro Borghi nel ruolo principale. Un altro progetto di grande interesse è 'Falcon' di Marco Bellocchio, un'opera dedicata alla figura di Sergio Marchionne, interpretato da Pierfrancesco Favino.

Questo film si propone di esplorare la vita di uno dei protagonisti della recente storia industriale italiana, evidenziando il suo ruolo cruciale nel salvataggio della Chrysler e nel rilancio di un'importante azienda italiana in un momento di difficoltà. Il titolo stesso, 'Falcon', assume un elemento simbolico, richiamando l'aereo personale utilizzato da Marchionne.

Il listino 2026 di 01 Distribution si configura così come un'offerta cinematografica ricca e articolata, che spazia dal cinema d'autore più raffinato alle commedie di successo, fino a progetti biografici di profondo valore storico e culturale e produzioni di respiro internazionale. L'obiettivo dichiarato è quello di immaginare il cinema di domani mantenendo saldo il legame con le radici culturali italiane, garantendo al pubblico una programmazione ricca e diversificata.