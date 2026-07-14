La Camera di Commercio di Napoli, tramite la sua Azienda speciale Si Impresa, guiderà una delegazione di quattordici aziende di Napoli e provincia alla prestigiosa manifestazione “Milano Fashion & Jewels”. L'evento, in programma dal 12 al 14 settembre 2026 nel capoluogo lombardo, rappresenta una vetrina cruciale per le eccellenze produttive del territorio partenopeo nei settori della moda, della gioielleria e degli accessori, con l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese locali.

Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, ha evidenziato l'importanza strategica di questa partecipazione.

«Rafforzare la competitività delle nostre imprese attraverso la promozione delle eccellenze produttive del territorio è l'obiettivo della partecipazione della Camera di Commercio di Napoli alla “Milano Fashion&Jewels”, tramite la sua Azienda speciale Si Impresa», ha dichiarato Fiola. Ha poi aggiunto che «questa collettiva offrirà alle aziende uno strumento concreto per ampliare le opportunità di business, favorire nuovi contatti commerciali e consolidare la loro presenza sui mercati nazionali ed esteri. Al contempo, grazie a un selezionato gruppo di imprese, intendiamo rafforzare l'immagine del sistema produttivo napoletano, presentandolo come una realtà dinamica, competitiva e capace di interpretare le nuove tendenze del mercato».

Il dinamismo del settore moda a Napoli: numeri e prospettive

Il comparto moda nella provincia di Napoli ha mostrato nel 2024 una notevole vitalità. I dati rivelano la presenza di 4.056 imprese manifatturiere e 12.292 imprese della distribuzione, che impiegano complessivamente oltre 45.800 addetti. La manifattura conta 24.254 lavoratori distribuiti in 4.859 localizzazioni, mentre la distribuzione occupa 21.628 addetti in 16.452 sedi. L'abbigliamento si conferma il pilastro della filiera con 2.266 imprese e 13.888 addetti, seguito dalla pelletteria (456 imprese, 5.926 addetti) e dalle calzature (861 imprese, 3.865 addetti).

Tra il 2020 e il 2024, il settore ha registrato una crescita significativa degli addetti nella manifattura (+15%), nonostante una lieve contrazione dello 0,3% nel numero delle imprese.

L'export è trainato dall'abbigliamento (419,9 milioni di euro), seguito dalla pelletteria (196,1 milioni) e dalle calzature (119,3 milioni). Particolarmente rilevante è stata la crescita delle esportazioni nel segmento della gioielleria e bigiotteria (+110,7%) e della pelletteria (+92,5%). Sul fronte commerciale, la pelletteria evidenzia un saldo positivo di 42,2 milioni di euro, mentre l'abbigliamento, pur mantenendo il volume maggiore di esportazioni, registra un saldo negativo di 129,2 milioni.

Napoli alla Milano Fashion & Jewels: un'opportunità di crescita

La “Milano Fashion & Jewels” si configura come un appuntamento chiave all'interno della settimana dedicata al lusso accessibile, focalizzandosi su abbigliamento, accessori e gioielli.

La presentazione della partecipazione napoletana ha visto interventi di rilievo, tra cui quelli di Emanuele Guido, Head of Home, Fashion & Leisure Exhibitions di Fiera Milano; Edoardo Imperiale, Direttore Generale della Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti; e Fulvia Bacchi, Presidentessa della Fondazione MIA Academy ITS Moda Campania. L'iniziativa mira a fornire alle imprese coinvolte nuove opportunità di business e a consolidare la presenza del sistema produttivo napoletano sui mercati nazionali e internazionali.

Il supporto della Camera di Commercio di Napoli, tramite l'Azienda speciale Si Impresa, è fondamentale per le aziende selezionate. Questo sostegno organizzativo e promozionale è volto a valorizzare la ricca tradizione manifatturiera del territorio e la capacità di innovazione che caratterizza le imprese locali, proiettandole in un contesto fieristico di respiro internazionale.