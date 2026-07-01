L'Archivio di Stato di Caserta ospita, dal 2 luglio al 30 settembre, la mostra fotografica intitolata "Ri‑conoscere il litorale domizio, il riscatto di un territorio con un passato di confine. Trasformazione e Sviluppo del Litorale Domizio dagli anni ’60 ad oggi". Questa esposizione, allestita nelle suggestive sale Maria Amalia e Maria Carolina del Palazzo Reale di Caserta, presenta circa 90 fotografie. Le opere, realizzate dai fotografi Gianni Fiorito, Giovanni Izzo e Salvatore Laporta, documentano in modo approfondito le significative trasformazioni paesaggistiche, sociali e culturali che hanno interessato un tratto di circa 60 chilometri della costa campana.

Il percorso visivo si estende da Pozzuoli fino alla foce del Garigliano, includendo località emblematiche come Licola, Varcaturo, Castel Volturno e Baia Domizia.

L'iniziativa intende offrire al pubblico un prezioso strumento di riflessione sul passato del litorale domizio e sulle concrete prospettive di riscatto e rigenerazione del territorio. Il progetto espositivo è sostenuto da "Strategia Fotografia", un'iniziativa promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Attraverso gli scatti dei tre noti fotografi, il percorso visivo non solo racconta i momenti di grande entusiasmo progettuale vissuti dall’area, ma anche la successiva e complessa fase di declino, purtroppo segnata da gravi criticità ambientali, tra cui spicca lo smaltimento illecito di rifiuti tossici.

Il racconto visivo: tra memoria e rigenerazione del Litorale Domizio

Il litorale domizio ha rivestito un ruolo di fondamentale importanza nella storia del Casertano, come ampiamente attestato dalla documentazione d’archivio disponibile fino alla seconda metà del XX secolo. Tuttavia, nel patrimonio documentario fruibile, si riscontra una lacuna significativa: mancano testimonianze fotografiche dirette della vita del territorio nella seconda metà del secolo scorso, un periodo caratterizzato da interventi massicci e spesso invasivi. La mostra, con la sua ricca raccolta di immagini risalenti agli anni '60 e '70, contribuisce in modo determinante a colmare questo vuoto di memoria, offrendo uno sguardo inedito su quel periodo storico.

L'adesione a "Strategia Fotografia" con il progetto "Ri‑conoscere il litorale domizio" persegue l'obiettivo di stimolare la riflessione della comunità sulle profonde trasformazioni di un territorio dalla bellezza straordinaria, purtroppo violata nel tempo. Questo approccio si allinea alla funzione primaria dell'Archivio di Stato di Caserta, che è la conservazione della memoria storica.

L'Archivio di Stato di Caserta e la valorizzazione del territorio

L’Archivio di Stato di Caserta, con la sua prestigiosa sede presso il Palazzo Reale, svolge un ruolo cruciale nella conservazione, tutela e valorizzazione del vasto patrimonio documentario relativo alla provincia di Caserta. L’istituto, parte integrante della rete degli Archivi di Stato italiani, rende accessibili al pubblico preziosi documenti storici e promuove attivamente iniziative culturali volte a favorire una maggiore conoscenza della storia locale.

L'attuale mostra fotografica si inserisce pienamente in questa missione istituzionale, offrendo un'importante occasione di approfondimento sulle complesse trasformazioni del territorio domizio, attraverso la potente lente della fotografia.

L'importanza di iniziative come "Strategia Fotografia" risiede nel porre la fotografia al centro dell'attenzione, non solo come mero strumento di documentazione, ma come un fondamentale mezzo testimoniale e un efficace costruttore di archivi territoriali, capaci di narrare e preservare la storia dei luoghi.