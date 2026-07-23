Dal 25 luglio 2026, la Chiesa di San Lorenzo di Aosta ospita una mostra dedicata a Rosalie D'Hérin Seris, prima donna fotografa valdostana e pioniera italiana della ritrattistica. Curata da Daria Jorioz e promossa dall'assessorato regionale all'istruzione, cultura e politiche identitarie, l'esposizione mira a far conoscere un'autrice che documentò la società valdostana di inizio Novecento.

La rassegna "Rosalie D'Hérin Seris (1871-1956). La prima donna fotografa in Valle d'Aosta", visitabile fino al 28 febbraio 2027, presenta ventinove scatti, selezionati tra i circa settecento negativi alla gelatina-bromuro su lastra di vetro che compongono il Fondo Seris.

Le immagini, riprodotte in grande formato, stampate filologicamente da Enrico Peyrot, con procedimenti ai sali d'argento o digitali.

La carriera di Rosalie D'Hérin Seris

Nata nel 1871 a Montjovet, Rosalie D'Hérin Seris intraprese la carriera fotografica poco più che ventenne. Apprese la tecnica da un fotografo ambulante piemontese e si perfezionò a Torino. Tornata in Valle d'Aosta, si specializzò nella ritrattistica in studio e all'aperto. La sua clientela includeva abitanti locali e villeggianti della Fons Salutis di Saint-Vincent, frequentata dalla borghesia.

Daria Jorioz, curatrice della mostra, considera D'Hérin Seris una figura pionieristica in Valle d'Aosta e nel panorama italiano. Il suo stile personale e mai scontato, caratterizzato da predilezione per la luce naturale, la scelta di pose e ambientazioni non convenzionali, una prospettiva ribassata nei ritratti e l'inserimento di piante e scorci architettonici, rendeva le sue immagini riconoscibili.

Il valore degli archivi fotografici

Erik Lavevaz, assessore regionale alla cultura, ha definito l'esposizione un'occasione per evidenziare il valore collettivo degli archivi fotografici e multimediali della Valle d'Aosta, un tassello fondamentale della coscienza storica della comunità. È organizzata dalla struttura Attività espositive e culturali e politiche identitarie, nell'ambito della valorizzazione degli archivi del Bureau régional d’ethnologie et linguistique.

A corredo, un catalogo bilingue italiano-francese, curato da Daria Jorioz e illustrato con oltre cinquanta immagini, edito dalla Tipografia Valdostana. L'accesso all'esposizione è gratuito e visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.