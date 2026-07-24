Il Museo Civico “Giovanni Marongiu” di Cabras ospita la grande mostra internazionale “Tyrrhènòs e Sardò, principi etruschi e guerrieri nuragici: storia di due popoli e del mare che li unisce”. Inaugurata il 24 luglio e visitabile fino al 9 novembre, l’esposizione si sviluppa su circa 1.500 metri quadrati, proponendo un confronto straordinario tra le aristocrazie etrusche e nuragiche. L’allestimento affianca tesori etruschi e reperti sardi, sottolineando la profonda connessione tra queste culture, come riassume lo slogan: “così lontani, così vicini”.

Curata da Daniele Maras, Paolo Giulierini, Raimondo Zucca e Giorgio Murru, la mostra è realizzata dalla Fondazione Mont’e Prama in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Firenze e il Comune di Cabras. Il progetto, coordinato da Villaggio Globale International, si concentra sul periodo Orientalizzante, riunendo reperti d’eccellenza da diversi musei italiani, con un significativo apporto da Firenze. Tra le testimonianze di questa connessione spicca una statuetta da Vulci, che ricorda una miniatura dei Giganti di Mont’e Prama. Altri oggetti in mostra includono il rasoio di Laerru (affine a modelli di Tarquinia, Vetulonia e Populonia), il leone orientalizzante da Nurdole (Orani) e la fibula a sanguisuga da S’Arcu ’e is Forros (Villagrande Strisaili).

Il Mediterraneo: un ponte di scambi tra Sardegna ed Etruria

La mostra trasforma il mare, da barriera a corridoio culturale tra Sardegna e Toscana. Il visitatore scopre la fitta rete di scambi culturali, commerciali e simbolici che legava le due civiltà. Tra il X e il VII secolo a.C., oggetti sardi sono stati rinvenuti in contesti funerari etruschi lungo la costa toscana, mentre nell’isola – nota ai Greci come “isola dalla vena d’argento” – sono stati attestati numerosi materiali etruschi. Le navicelle di bronzo sarde, come quella celebre dallaTomba del Duce di Vetulonia, ritrovate in Etruria, sono prova concreta della frequenza dei contatti marittimi.

Un’altra sezione di rilievo è dedicata allo sviluppo parallelo della scultura monumentale.

Vengono messi a confronto i maestosi Giganti di Mont’e Prama con le prime statue etrusche (Casale Marittimo e Vetulonia), evidenziando affinità nella rappresentazione della figura umana e nella dimensione simbolica.

Il Museo di Cabras e la Sardegna protagonista nel Mediterraneo

L’esposizione è ospitata nel rinnovato Museo Civico “Giovanni Marongiu”, che con l’apertura della nuova Sala dei Giganti ha ampliato la sua superficie a 1.500 metri quadrati. Questo ampliamento è un passo significativo per la valorizzazione del patrimonio archeologico del Sinis, mirando ad accogliere in futuro l’intero complesso statuario di Mont’e Prama. La collaborazione tra la Fondazione Mont’e Prama, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze e il Comune di Cabras rafforza questa strategia.

Il percorso ripercorre anche momenti cruciali, come la battaglia del Mare Sardo del 535 a.C., che vide contrapporsi Greci di Focea, Etruschi e Cartaginesi. La vittoria di questi ultimi ridisegnò gli equilibri nel Tirreno, segnando l’inizio della progressiva influenza cartaginese sulla Sardegna. La mostra sottolinea così il ruolo attivo e da protagonista dell’isola nelle dinamiche mediterranee antiche, smentendo l’idea di una Sardegna isolata. Per informazioni e biglietti online, consultare monteprama.it.